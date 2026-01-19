我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高院周三聽審聯準會理事庫克案 鮑爾將出席

格陵蘭角力升溫：川普未排除動武 丹麥增派部隊

最強寒流壟罩全美「體感溫度直降零下30度」 將凍到這時候

編譯盧炯燊／即時報導
佛州霍爾特罕見下雪。（美聯社）
佛州霍爾特罕見下雪。（美聯社）

美國大部分地區本星期將受到兩股強勁北極寒流輪流侵襲，出現冬季嚴寒天氣之餘，並有可能出現破壞性冬季風暴。在五大湖效應降雪的影響下，密西根州19日遭到大雪覆蓋，超過100輛車在州際公路上相互追撞或打滑衝出道路。

綜合NBC、ABC新聞報導，國家氣象局19日早上，分別向兩大區域發出酷寒預警，一個是從中西部平原延伸至東北部，另一區域則覆蓋佛羅里達州一帶，受警報影響的多達7700萬人。

平原和中西部地區19日先是受到強勁北極寒流來襲，之後寒流會轉向東北部。因此19日是中西部北部及五大湖地區本季最嚴冷的一天，東北部則在20日出現極冷的一天。

加上時速35哩風速的風寒效應下，明州明尼阿波利斯19日的體感溫度驟降至華氏零下30度；愛荷華州錫達拉皮茲(Cedar Rapids)零下27度；芝加哥零下22度；威斯康辛州綠灣(Green Bay)零下22度。

預計到了20日，中西部地區及城市的氣溫略為回升，但仍會處於零度以下，例如明尼阿波利斯回升至零下12度，芝加哥和底特律的體感溫度為零下8度。

但東北部則於20日迎來這股寒流，預計匹茲堡的體感溫度將降至零下12度；紐約市及費城降至5度；華盛頓特區零下7度；紐約州水牛城將降至零下9度。

密西根州19日上午的大規模連環車禍促使州警察關閉位於大湍流市（Grand Rapids）西南方的州際公路 196 號雙向車道，官員們同時展開清理作業，移除所有涉事車輛，其中包括 30 多輛半聯結式卡車。州警表示，事故造成多人受傷，但尚未傳出死亡消息。

除了湖泊效應降雪外，一股低氣壓系統將於20日從加拿大吹來，為南北達科他、明州及愛州帶來降雪。

國家氣象局的氣象專家指出，寒流與降雪將輪番持續到周末，預測到時將是這個冬季迄今最寒冷的一次。

另有跡象表明，一場影響巨大的冬季風暴，可能在周末期間為南部地區帶來大範圍的降雪和冰冷天氣。該系統或會為南部平原、密西西比河下游流域及東南部地區帶來冬季降雨。

與此同時，另一股北極寒流也於19日抵達佛羅里達州及覆蓋全州，一度發出寒流預警，儘管未到零下，但佛州北部的體感溫度降至只有20多度，中部則徘徊在32度左右。

密西根州19日降大雪，超過 100 輛車在州際公路上相互追撞或打滑衝出道路。（美...
密西根州19日降大雪，超過 100 輛車在州際公路上相互追撞或打滑衝出道路。（美聯社）

明州 密西根州 佛羅里達州

上一則

減重藥成救星…航空公司斤斤計較 乘客變瘦可大省燃料費

延伸閱讀

極地寒流襲芝城 體感溫度下探華氏零下25度

極地寒流襲芝城 體感溫度下探華氏零下25度
小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一

小長假遇連日降雪 曼哈頓華埠街頭人潮不減 店家受影響程度不一
五角大廈下令1500士兵待命進駐明州 明市市長批違憲

五角大廈下令1500士兵待命進駐明州 明市市長批違憲
大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

大湖效應周日再降雪 紐約航班接連延誤 市府派出千人除雪

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
達美航空公司史上第一次出現高級艙銷售額超過經濟艙。圖為訪客參觀達美商務精英艙。（美聯社）

何謂美國的「K型經濟」 CNN：搭飛機就知

2026-01-17 01:00
真實身分證（Real ID）。示意圖（美聯社）

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

2026-01-19 10:41
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35

超人氣

更多 >
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉

江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平