明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血
聽新聞
test
0:00 /0:00
佛州共和黨參議員候選人藍恩(Jake Lang)17日在他於明尼蘇達州發起的「反舞弊遊行」(March Against Fraud)中遭到攻擊，疑似被刀刺傷。
紐約郵報(New York Post)報導，29歲的藍恩後腦受傷流血；一名X平台用戶稱，藍恩是在市政廳階梯附近發生的衝突中遭到毆打。
另一段發布在X平台上的影片顯示，當藍恩試圖搭乘一輛紅色轎車離開現場時，反對移民及海關執法局(ICE)的示威者強行拉開車門，不斷踢踹車身，並試圖將他拖回街道上。
藍恩之後在X平台發文表示，他是被「一名瘋狂的白人共產主義左翼暴徒」刺傷，並稱自己所穿的防彈背心擋下了攻擊。
這起衝突發生在明尼蘇達州緊張情勢升高數周之後，當地自1月7日一名ICE探員在明尼亞波利斯開槍造成示威者古德(Renee Nicole Good)死亡以來，相關抗議行動持續升溫。
藍恩到達現場時僅帶了幾名支持者；而在街道對面，則有一場由索羅斯(George Soros)資助的「人民行動聯盟反對川普」(People's Action Coalition Against Trump)示威活動同步進行。
▼收聽一洲焦點Podcast：
上一則
FB留言