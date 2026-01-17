明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血

在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(中)後腦受傷流血。(美聯社)

佛州 共和黨參議員候選人藍恩(Jake Lang)17日在他於明尼蘇達州 發起的「反舞弊遊行」(March Against Fraud)中遭到攻擊，疑似被刀刺傷。

紐約郵報(New York Post)報導，29歲的藍恩後腦受傷流血；一名X平台用戶稱，藍恩是在市政廳階梯附近發生的衝突中遭到毆打。

在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(穿防彈背心者)遭到追打。(美聯社)

另一段發布在X平台上的影片顯示，當藍恩試圖搭乘一輛紅色轎車離開現場時，反對移民及海關執法局(ICE )的示威者強行拉開車門，不斷踢踹車身，並試圖將他拖回街道上。

藍恩之後在X平台發文表示，他是被「一名瘋狂的白人共產主義左翼暴徒」刺傷，並稱自己所穿的防彈背心擋下了攻擊。

在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(中)遭到毆打。(路透)

這起衝突發生在明尼蘇達州緊張情勢升高數周之後，當地自1月7日一名ICE探員在明尼亞波利斯開槍造成示威者古德(Renee Nicole Good)死亡以來，相關抗議行動持續升溫。

藍恩到達現場時僅帶了幾名支持者；而在街道對面，則有一場由索羅斯(George Soros)資助的「人民行動聯盟反對川普」(People's Action Coalition Against Trump)示威活動同步進行。

在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩躲進車中仍遭到追打。(美聯社)

