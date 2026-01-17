我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI供應鏈是美股2026五大風險之最 脆弱環節不只是台積電和ASML

明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血

明州反舞弊遊行爆衝突 共和黨參議員候選人濺血

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(中)後腦受傷流血。(美聯社)
在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(中)後腦受傷流血。(美聯社)

佛州共和黨參議員候選人藍恩(Jake Lang)17日在他於明尼蘇達州發起的「反舞弊遊行」(March Against Fraud)中遭到攻擊，疑似被刀刺傷。

紐約郵報(New York Post)報導，29歲的藍恩後腦受傷流血；一名X平台用戶稱，藍恩是在市政廳階梯附近發生的衝突中遭到毆打。

在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(穿防彈背心者)遭到追打。(美聯社)
在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(穿防彈背心者)遭到追打。(美聯社)

另一段發布在X平台上的影片顯示，當藍恩試圖搭乘一輛紅色轎車離開現場時，反對移民及海關執法局(ICE)的示威者強行拉開車門，不斷踢踹車身，並試圖將他拖回街道上。

藍恩之後在X平台發文表示，他是被「一名瘋狂的白人共產主義左翼暴徒」刺傷，並稱自己所穿的防彈背心擋下了攻擊。

在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(中)遭到毆打。(路透)
在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(中)遭到毆打。(路透)

這起衝突發生在明尼蘇達州緊張情勢升高數周之後，當地自1月7日一名ICE探員在明尼亞波利斯開槍造成示威者古德(Renee Nicole Good)死亡以來，相關抗議行動持續升溫。

藍恩到達現場時僅帶了幾名支持者；而在街道對面，則有一場由索羅斯(George Soros)資助的「人民行動聯盟反對川普」(People's Action Coalition Against Trump)示威活動同步進行。

在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩躲進車中仍遭到追打。(美聯社)
在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩躲進車中仍遭到追打。(美聯社)

▼收聽一洲焦點Podcast：

在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(穿防彈背心者)遭到追打。(美聯社)
在明尼蘇達州主辦「反舞弊遊行」的藍恩(穿防彈背心者)遭到追打。(美聯社)

明尼蘇達州 ICE 佛州

上一則

馬斯克告OpenAI微軟違背非營利 索討1340億元不當獲利

延伸閱讀

「格陵蘭不出售」抗議遊行集結美國大使館前

「格陵蘭不出售」抗議遊行集結美國大使館前
明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲

明州槍案 司法部以「涉嫌妨礙執法」為由調查州長華茲
ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」

ICE明州抓捕 美公民遭拖下車關押 「我是殘障人士」
與保鑣婚外情 前亞利桑納州參議員席納瑪遭正宮提告

與保鑣婚外情 前亞利桑納州參議員席納瑪遭正宮提告

熱門新聞

達美航空（Delta Air Lines）。（路透）

CNN：若想了解何謂美國的「K型經濟」搭飛機就知道

2026-01-14 10:01
核磁共振儀示意圖。（美聯社）

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

2026-01-13 08:48
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
國會參院老齡委員會召開聽證會，點名指控中國是跨國詐騙集團的重要幕後推手。圖為以對中鷹派立場而知名的委員會主席斯科特。(聽證會直播截圖，參院老齡委員會提供)

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

2026-01-15 10:35
馬斯克近期在X上宣稱，「迫切需要立即提高出生率」，其主張與現實嚴重脫節。美聯社

有錢人鼓勵生育太虛偽…人口結構改變真正對策應該是這個

2026-01-16 11:42
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03

超人氣

更多 >
中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買

中國順差破1兆美元 分析示警「危險訊號」：已什麼都不想買
2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入

2026年「夢想成真」12星座排行榜 摩羯姻緣有望、射手有意外收入
華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？

華女購買百萬房產 被騙50多萬首付款 因疏忽這些細節？
美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論
鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌

鮑爾將卸任聯準會主席 「對付川普」手中還有王牌