研究：暴龍長到最大體型要花40年 比原先認為多15年

中央社華盛頓16日綜合外電報導
暴龍，示意圖。路透
美國1份新研究發現，據信可能是地球史上體型最大陸地掠食動物的恐龍暴龍，要長到8公噸左右的最大體型，需要花費約40年時間，比先前估計多了約15年。

路透報導，根據本周發表在PeerJ期刊的1份報告，研究人員檢視了17件暴龍化石標本的腿骨組織微結構，發現過去未知的生長痕跡，這些痕跡僅能用偏振光觀察到。

暴龍身長可達逾12.3公尺，擁有巨大的頭部，以兩條強有力的後肢行走。而這17件標本涵蓋體型較小的幼體到龐大的成體，研究人員仔細檢查這些腿骨中類似樹幹年輪的生長環。

這份研究的第一作者、奧克拉荷馬州立大學（Oklahoma State University）衛生科學中心（Center for Health Sciences）的古生物組織學家伍德華（Holly Woodward）指出，他們發現暴龍的生長曲線比原本認為更緩步，「並非迅速長到成體，而是從幼體到亞成體花了很長時間」。

最新研究採取的標本數比過往暴龍生命史的研究更多，許多是收藏在美國蒙大拿州（Montana）的落磯山博物館（Museum of the Rockies）。研究人員並表示，他們採用新的統計方法，將不同標本的生長紀錄納入考量，以更準確評估暴龍在各個生命階段的生長軌跡。

先前的研究認為，暴龍的壽命為30歲左右。但新研究的共同作者、加州查普曼大學（Chapman University）古生物學家霍納（Jack Horner）表示，暴龍的壽命可能更接近45至50歲。

伍德華說，他們發現個別暴龍腿骨的生長環之間距離各不同，顯示「暴龍的成長模式有彈性，有幾年幾乎無成長，另幾年則成長許多」。

他解釋，「這很可能取決於食物這項資源的取得難易度和環境條件。...如果條件不好，暴龍就不把能量花在成長上；當條件好的時候，牠就可能長得更大」。

伍德華表示，這樣的彈性不僅讓暴龍能在艱困時期存活，還能長到體型比其他肉食恐龍更大，使其在爭奪資源時勝出，最後只需要跟其他暴龍爭食。

此外霍納指出，暴龍的成長期比原本認為的長，包括中間有停滯期，意味較年幼個體與較年長、體型較大的個體可能有不同的食物策略。

他認為，較長的生長期讓暴龍在較年輕時捕食活體獵物的時期可能更長，而等到較年長、體型較大時卻採取明顯更機會主義的策略，利用較多拾食。

