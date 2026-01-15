軍方宣布使用xAI前丈夫買股票 眾議員麥克林否認內線交易
Sludge獨立調查網站14日報導，根據財務申報，眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席、密西根州聯邦眾議員麥克林(Lisa McClain)的丈夫2025年12月15日買進人價值10萬元至25萬元之間的工智慧新創公司xAI股票，相隔幾天之後，國防部12月22日宣布xAI產品Grok將用於軍方系統平台。家人買股的時間點引發內線交易質疑，麥克林14日稍晚接受NewsNation新聞節目訪問時則說，丈夫買股票絕對不是靠內線消息。她說，如果是有內線消息，「我們就不會只買10萬股，一定買更多」。
Grok是馬斯克(Elon Musk)的xAI公司研發的人工智慧助理(AI assistant)。
任期「三連霸」的麥克林接受訪問時說，這次買股票屬於私募發行(private offering)，保證並不是內線消息。
她對節目主持人說：「我可以百分之百對你保證，我們並沒有內線消息。」
國會議員可以買賣股票，但必須遵守「防止國會內線交易法」(Stop Trading on Congressional Knowledge Act)規定，對於國會議員與家屬超過1000元的股票交易在45天之內完成公開申報。
Sludge報導指出，麥克林丈夫12月15日購入xAI股票之後，國防部12月22日宣布把Grok納入軍方處理非機密訊息以及國防部即時人事資料的GenAI.mil系統平台。到了1月13日，國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)宣布軍方將擴大使用Grok，允許Grok使用在五角大廈機密網絡，落實軍方加速採用生成式AI工具的計畫。
