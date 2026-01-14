川普欲收購格陵蘭 民調：僅17%美國民眾支持

路透/益普索最新民調 顯示，贊成總統川普收購格陵蘭 的美國民眾比例只有17%，絕大多數民主黨和共和黨支持者都反對動用軍事力量併吞這座島嶼。

路透報導，路透/益普索（Reuters/Ipsos）昨天結束的這項為期兩天民調同時凸顯，川普為格陵蘭（Greenland）問題向北大西洋公約組織（NATO）盟邦丹麥 施壓之舉令美國社會普遍感到憂慮。格陵蘭數世紀以來一直是丹麥屬地。

美國副總統范斯（J.D. Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）定今天在白宮會見丹麥和格陵蘭外交部長。格陵蘭總理昨天則表示，傾向繼續留在丹麥。

民調結果顯示，47%受訪者不贊成美國致力拿下格陵蘭，另有35%表示不確定。

根據民調，約1/5受訪者表示，未曾聽聞收購格陵蘭計畫。近期川普積極強化主導西半球事務的作為，相關工作因此成為焦點。他本月稍早下令軍方突襲並俘虜委內瑞拉總統後，矢言要「治理」該國。

僅4%美國人認為美國動用武力自丹麥手中強取格陵蘭是「好主意」，約71%認為這是壞主意，約1/3共和黨人則不確定這項做法是好還是壞。

另外，約66%受訪者表示擔心美國收購格陵蘭的行動將損害北約同盟和美歐關係。

約10%受訪者同意美國「應該動用軍事力量獲取新領土，例如格陵蘭和巴拿馬運河（Panama Canal）」的說法，與去年1月20日、21日川普剛重返白宮時9%的民調結果幾乎持平。

這項全美網路調查共蒐集1217位美國成年人意見，誤差範圍為正負3個百分點。