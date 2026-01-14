美中台關係座談1/27華府登場 鄭麗文擬上半年訪美

「美中台三角關係最新發展及其前景」國會山莊演講座談會27日舉行。( )

由「台灣智庫」台北論壇基金會董事長蘇宏達博士與副董事長寇健文博士主辦、「華府智庫」台美關係研究中心協辦的「美中台三角關係最新發展及其前景」國會山莊演講座談會，將於27日(周二)上午11時30分至下午2時，在國會山莊雷鳴眾議員辦公大樓舉行。

該座談會由台美關係研究中心理事長王燕怡博士與執行副理事長巫和怡博士共同協辦，期望透過輕鬆而深入的交流方式，促進僑界、學界與政策圈對當前國際情勢的理解。主辦單位表示，隨著美中競逐持續升溫，台灣在區域安全與國際秩序中的角色愈發關鍵，此次座談具有高度時效性與政策參考價值。

華府特區 影子參議員史特勞斯(Paul Strauss)將應邀致詞。主講人涵蓋台灣與美國學界重量級學者。包括去年5月接任台北論壇基金會董事長的蘇宏達，現任國立台灣大學政治學系教授的他，長期研究國際政治與歐洲安全議題。

蘇宏達華府行前表示，國民黨鄭麗文 主席日前特別邀請他前往國民黨中央，就此行率團到美國華府十天拜會國會、政府單位和各智庫交換意見，並希望蘇能夠向美方協助說明國民黨在外交國安、兩岸、甚至國防預算上的立場。鄭麗文在會談中特別提到，國民黨非常重視和美國的關係，她個人也一定會於上半年擇期前往華府訪問。蘇宏達也就此分別拜會了國民黨最高總顧問王金平、副主席李乾龍及張榮恭，廣善並坦誠就台美關係各個面向交換意見。

講座另位主講人寇健文，為台北論壇基金會副董事長，現任國立政治大學政治學系及東亞研究所特聘教授，對兩岸關係與東亞政治發展有深入研究。

德州山姆休士頓州立大學副教授、政治評論家翁履中博士亦將與會發表看法。

成立於1993年的台北論壇基金會，為跨黨派、跨學科的非營利智庫，董事會成員來自工商、學界、政界退休人士及民間團體領袖，長期致力於國際政治、兩岸關係及台灣整體戰略研究。基金會前董事長蘇起現任榮譽董事長。本次訪美隨行人員尚包括研究員黃韻如。

該講座將免費招待午餐。報名請電巫和怡(571)455-6888。 講座地址：Room 2044, Rayburn House Office Building, Capitol Hill, 45 Independence Ave S.W. Washington, DC 20515。參加者從該大樓正門進入Rayburn Building，可乘坐捷運地鐵至Capitol South Metro下車後步行三分鐘，附近也有付費停車場或路邊付費車位。