我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美加徵伊朗貿易國25%關稅 中國反彈…今日你應知道5件事

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

夏威夷幾勞亞火山噴發壯觀 燦爛熔岩衝上460公尺高空

中央社洛杉磯12日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
夏威夷幾勞亞火山於2025年10月1日噴發熔岩。美聯社
夏威夷幾勞亞火山於2025年10月1日噴發熔岩。美聯社

美國夏威夷州幾勞亞火山近日噴發，燦爛的熔岩衝上460公尺以上的高空，煙霧與氣體形成的羽狀雲柱升至6000公尺高度，壯觀景象展現它作為全球最活躍火山之一的聲譽。

綜合法新社與美聯社報導，幾勞亞火山（Kilauea）位於夏威夷大島（Big Island），自2024年12月以來斷斷續續地噴發，一年多來噴發出數千公噸熔岩與氣體。

（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片來源：youtube

美國地質調查所（USGS）指出，幾勞亞火山這類的噴發通常持續約一天，可釋放10萬公噸二氧化硫。這種氣體在大氣中反應，形成一種肉眼可見稱為「火山霧」（vog）的霧霾，導致呼吸道及其他健康問題。

另外，火山噴發時產生「裴雷之髮」（Pele's hair）現象，是一種細小火山玻璃細絲在噴發時被拋入空中，由於質地極為鋒利，會刺激皮膚，也對眼睛有害；裴雷（Pele）是夏威夷的火山女神之名。

這次幾勞亞火山的噴發對附近聚落暫無立即威脅，火山口已對外封閉近20年。

幾勞亞火山自1983年以來一直非常活躍，噴發也相對頻繁。它是夏威夷群島6座活火山之一，其他活火山包括世界最大的毛納羅亞火山（Mauna Loa）。

雖然幾勞亞火山比鄰近的毛納羅亞火山小了許多，但由於噴發頻繁，常吸引遊客搭乘直升機來欣賞其火山爆發時炙熱的壯觀景象。

夏威夷州 火山噴發

上一則

出售軍事機密給中國 美籍華裔海軍人員判刑逾16年

下一則

共和黨眾議員提法案 欲授權川普兼併格陵蘭

延伸閱讀

義大利埃特納火山噴發 嚮導不滿嚴格管制發動罷工

義大利埃特納火山噴發 嚮導不滿嚴格管制發動罷工
菲律賓近海規模6.7地震 暫無傷亡 官方警告恐有餘震

菲律賓近海規模6.7地震 暫無傷亡 官方警告恐有餘震
菲律賓提高馬永火山警戒級別 籲6公里範圍內居民撤離

菲律賓提高馬永火山警戒級別 籲6公里範圍內居民撤離
封面故事／魔幻篇／奇景旅遊 全美唯一的綠沙灘

封面故事／魔幻篇／奇景旅遊 全美唯一的綠沙灘

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
俄羅斯總統普亭去年8月15日抵達阿拉斯加，與美國總統川普舉行高峰會。 美聯社

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

2026-01-10 09:03
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37
劫機犯「DB庫柏」(D.B. Cooper)的畫像。（美聯社檔案照）

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

2026-01-08 11:36

超人氣

更多 >
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬
重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌

重慶女「搖人按豬」數千人馳援 擺席300桌
花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商

花2500元做MRI告知健康無虞 他8個月後中風癱瘓怒告廠商
這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休

這五個城市生活成本媲美墨西哥 不用離美也能愜意退休
好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事

好市多換輪胎CP值高 實測後她提醒兩件事