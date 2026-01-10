我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把和平獎轉給川普？諾貝爾協會：獎項不可分用

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

把和平獎轉給川普？諾貝爾協會：獎項不可分用

央社佛州棕櫚灘10日綜合外電報導
美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

挪威諾貝爾協會表示，根據規定，諾貝爾和平獎無法轉讓、共享或撤銷。此前，委內瑞拉反對派領袖馬查多曾暗示，她可能會把自己的2025年和平獎給予美國總統川普。

路透社報導，挪威諾貝爾協會（Norwegian Nobel Institute）發布聲明指出，依據諾貝爾獎基金會（Nobel Foundation）章程，獎項一經頒布即為最終版且永久性的決定，不接受任何申訴。該機構同時強調，委員會在獎項發布後，不會對得主後續行為或言論發表評論。

挪威諾貝爾委員會（Norwegian Nobel Committee）與挪威諾貝爾協會8日表示，「一旦諾貝爾獎項公布，就不可能被撤銷、分用或轉讓他人」，並說：「這項決定為最終裁定，永遠有效。」

本月5日，馬查多（Maria Corina Machado）在美國福斯新聞（Fox News）接受主持人尚漢尼提（Sean Hannity）採訪時說，將和平獎贈予川普（Donald Trump），會是委內瑞拉人民為美國上週俘獲該國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）而表達的感謝之舉。

尚漢尼提追問，「你是否曾提出要把諾貝爾和平獎給他？」他問：「這真的發生了嗎？」

馬查多回應說：「其實還沒發生。」

川普長久以來對諾貝爾和平獎展現濃厚興趣，並不時將獎項與自身外交成果做連結。他表示，下週在華府與馬查多會面時，若獲贈該獎，他將感到極大榮耀。

馬查多過去是委內瑞拉國民議會（National Assembly）成員，但遭效忠馬杜洛的機關禁止參與2024年大選。她隨後支持前外交官龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez）。

龔薩雷茲雖被廣泛視為真正的勝選者，馬杜洛卻仍宣布連任。獨立觀察家的選票稽查顯示，委國官方開票結果存在明顯異常。

諾貝爾獎 挪威 馬杜洛

上一則

密西西比州槍擊案6死 犯嫌落網威脅解除

延伸閱讀

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？

川普對委內瑞拉動手 為何普亭一直默不作聲？
為何川普控告紐約時報 卻又讓紐時專訪他兩小時？

為何川普控告紐約時報 卻又讓紐時專訪他兩小時？
鋪路期中選舉 川普令「二房」救援房貸族

鋪路期中選舉 川普令「二房」救援房貸族
「保證安全」川普邀1000億投資委內瑞拉石油 遭美企潑冷水

「保證安全」川普邀1000億投資委內瑞拉石油 遭美企潑冷水

熱門新聞

示意圖。（美聯社）

美國人窮得只剩「豪宅」？研究：住小房子反而更快樂

2026-01-06 11:44
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
福特汽車（Ford）。（路透）

年薪上看16萬的汽車維修工 福特為何嚴重缺人？

2026-01-07 09:37
華裔妻子槍殺丈夫侄兒，由於認罪協議獲得輕判，只須接受10年的社區監管而幾乎毋須入獄。德州警方示意圖，非新聞事件圖。(路透)

嫌住太久引衝突 德州華女殺侄子一理由免坐牢

2026-01-07 20:11
劫機犯「DB庫柏」(D.B. Cooper)的畫像。（美聯社檔案照）

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

2026-01-08 11:36
教師的調薪速度比不上通膨，使很多老師都要兼差，如果在超市遇上孩子的高中老師當收銀員，也不意外。（路透）

加薪追不上通膨 美高中教師寒假被迫到超市打工

2026-01-03 09:09

超人氣

更多 >
3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意

3生肖一生少災少病 屬兔靠好心態、他愛運動過得愜意
這五款油電混合車 被評比電動車更保值

這五款油電混合車 被評比電動車更保值
成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...

成人女星大刀斬首夫 秘嫁亞裔繼子 後果慘了...
情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛

情緒失控？長榮台籍機長LA起飛前 拳打副駕駛
最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億元給前妻基金會

最貴離婚協議 比爾蓋茲捐79億元給前妻基金會