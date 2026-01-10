CIA估古巴經濟陷更深困境 但政府不一定倒台

我的頻道

中央社華盛頓10日綜合外電報導
古巴政治經濟情勢嚴峻，但不確定政府會垮台。示意圖（美聯社）
古巴政治經濟情勢嚴峻，但不確定政府會垮台。示意圖（美聯社）

美國對委內瑞拉採取軍事行動後，總統川普預測古巴政權「即將倒台」。但知情官員告訴路透社，美國中央情報局（CIA）雖評估認為古巴政治經濟情勢嚴峻，但不確定政府會垮台。

委內瑞拉數十年來是鄰近國家古巴的主要盟友，也是古巴最大的石油供應國。而古巴的共產主義經濟在嚴格的國家計劃及美國禁運的制裁下，數十年來表現低迷。近幾年由於委內瑞拉經濟也走下坡，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成觀光業崩跌等多重因素，古巴落入更痛苦處境。

美軍3日對委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）採取行動逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦後，川普（Donald Trump）4日在總統專機「空軍一號」 （Air Force One）上告訴媒體記者：「古巴（政府）看來即將倒台。我不知道他們還能不能撐下去，古巴現在沒有收入，他們所有收入來自委內瑞拉、靠委內瑞拉的石油。」

此後，川普政府也已成功施壓委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez），將幾乎所有委國生產的石油運往美國。

3名知情的美國官員透露，美國中情局評估認為，古巴經濟因為頻繁停電、貿易制裁及其他問題，關鍵產業如農業和觀光業已承受極大壓力；如今古巴面臨可能失去委內瑞拉的石油和其他支援，令政府治理難度升高。

儘管美國中情局將古巴經濟形容得非常糟糕，但不同消息官員轉述的程度有所差異。其中1名官員說，美國中情局形容的情況，不如古巴在1990年代「和平時期的特殊階段」（Special Period）那樣慘。當時因為蘇聯在1980年代末期至1990年代初期取消對古巴的支援，使其經濟陷入長期困境。

但另1名消息官員指出，美國中情局稱古巴首都哈瓦那（Havana）以外的地區平均每天停電達到20小時，而這是前所未見的。

然而，古巴經濟惡化是否真的會動搖政權，仍是未知數。美國中情局在最新評估報告中，也承認這個事實。

古巴 委內瑞拉 石油

