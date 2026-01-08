健康成績單出爐 綜合社經、醫療、環境…新罕布夏州奪魁

新罕布夏州在全國排名奪魁，墊底則是路易斯安納州。示意圖（美聯社）

聯合健保集團(UnitedHealth Group)旗下聯合健康基金會(United Health Foundation)公布2025年美國健康排行榜(2025 America's Health Rankings)，研究人員根據社會與經濟因素、實際居住環境、醫療設施品質、居民身體健康結果等條件綜合分析，統計結果新罕布夏州 在全國排名奪魁，墊底則是路易斯安納州 。

Axios新聞網站8日報導，聯合健康基金會最新公布的2025年美國人健康成績單上，出現某些令人欣慰的跡象，例如非正常早逝(premature death)、使用毒品致死、槍枝致死、兇殺案件等死亡率全面下降，癌症篩檢、運動、參加義工等比例全面提高。

不過，民眾使用電子煙比例增加，患有多種慢性病的機率也增加。社經條件評估指標當中的失業、淪落街頭案例雙雙走高。

研究人員根據31個數據資料庫的統計資料，從99個指標評估美國民眾的健康與福祉，分析結果分為全國與各州表現。

根據社經條件、居住環境、醫療品質、居民行為與健康好壞等指標綜合評比，各州健康排行榜位居前五名依次為：新罕布夏州、麻州、佛蒙特州、康乃狄克州、猶他州。第六名到第十名為：明尼蘇達州、華盛頓州、馬里蘭州、夏威夷州、羅德島州。

第46名到第50名依次為：西維吉尼亞州 、阿拉巴馬州、密西西比州、阿肯色州、路易斯安納州。