快訊

慶祝馬杜洛落網之際 數十萬委內瑞拉移民仍面臨遣返

美軍證實扣押俄籍油輪 紐時：登船時附近無俄國艦艇

限縮H-1B簽證、加收10萬費用政策推手是古巴出生哈佛學者

記者顏伶如／即時報導
H-1B工作簽證。示意圖（路透）
華盛頓郵報7日報導，提到川普政府以空前手段查緝並遣返無證移民白宮副幕僚長米勒(Stephen Miller)是民眾熟悉的代表人物，但白宮大規模移民政策改革理論架構主要來自古巴出生的哈佛大學經濟學家勃哈斯(George Borjas)，包括限縮H-1B工作簽證、H-1B加收10萬申請費等。行事風格相對低調的勃哈斯，2日已經卸下白宮經濟顧問委員會(Council of Economic Advisers)首席經濟學家職務，回歸教職。

75歲的勃哈斯出生於古巴，1962年逃難到美國，後來取得美國公民身分。1980年代到1990年代期間，勃哈斯開創移民經濟學研究指出，低技術移民的到來傷害美國勞工，低收入族群、非洲裔美國人受創最多。

勃哈斯多年來經常在文章裡談到自己的移民背景以及身為經濟學者的研究發現。他在2017年投書紐約時報寫道，對於渴望追求更好生活的移民非常同情，「我就是移民政策能讓某些人獲得巨大利益的實例，但我同時也是經濟學家，非常清楚其中許多利弊得失，不可諱言的是，移民無法讓所有人的福祉都獲得改善」。

消息人士與知情官員說，勃哈斯去年大量參與了川普政府H-1B簽證改革的幕後工作，勃哈斯過去就曾撰文批評H-1B計畫長年存在「有跡可循的濫用問題」。

勃哈斯受訪時拒絕評論為移民政策改革獻策，僅證實2日是白宮職務最後一天，當初接下白宮工作就說好只是暫時任務，從麻州通勤到華府「真的太累」。

與勃哈斯有30年交情的奧斯丁德州大學(University of Texas at Austin)榮譽經濟教授海默梅許(Daniel Hamermesh)說，勃哈斯的理論在經濟學家之間向來屬於少數，但勃哈斯1980年代發表的兩篇科學研究，在所有經濟學家發表過的移民研究報告裡卻是最具影響力的。

勃哈斯對川普的影響力可以追溯到2016年川普接受共和黨總統候選人提名時發表的演說。川普在演講中引述勃哈斯的研究，解釋為何要限縮移民、為何要在美墨邊境築牆。相隔數周之後，勃哈斯接受川普邀請，與米勒、班農(Stephen Bannon)等在曼哈頓川普大廈開會，共同擬訂移民政見大綱。

移民 川普 白宮

