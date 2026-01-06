白宮新網頁上線 「改寫」國會暴亂事件

川普政府網站首頁展示眾院前議長裴洛西(圖)，指她與國會暴亂特別委員會的成員「創造一場精心編排的電視鬧劇，捏造暴亂輿論，並責怪川普總統」。 美國聯合通訊社

為紀念2021年1月6日國會暴亂五周年，川普 政府推出新網站，宣稱國會暴亂是民主黨人「為了確認前總統拜登的2020年大選勝選結果而策畫的叛亂」。

「眾生相雜誌」(People Magazine)報導，新網站隸屬白宮網域，並由官方政府社群媒體帳號推廣，內容將暴徒稱作「和平的愛國抗議者」(peaceful patriotic protesters)。

網站宣稱，許多暴徒攻擊的民主黨人「巧妙地顛倒事實」，指暴亂為意圖發動政變。

網站首頁展示眾院前議長裴洛西 (Nancy Pelosi)，以及國會暴亂特別委員會的成員，指這些委員「創造一場精心編排的電視鬧劇，捏造暴亂輿論，並責怪川普總統」。

川普在本月6日的演講中，聲稱媒體未準確報導他2021年前的論述，並試圖將責任推給裴洛西。

政治新聞網站Politico報導，川普在甘迺迪中心(Kennedy Center)致詞時表示，「你們知道嗎？新聞報導中從未提及『和平且愛國地步行或遊行前往國會』這句話。他們從未如此報導，簡直就是醜聞。」

川普接著說：「媒體也沒報導有人向裴洛西提供1萬名士兵、國民兵。」

裴洛西的發言人克雷格(Ian Krager)發給Politico的聲明表示，「不斷試圖洗白這場致命暴亂的行為可恥、不愛國且可悲。」