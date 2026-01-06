聯合健保執行長遭槍擊1年後 S&P500企業高層維安開銷翻倍

聯合健保（UnitedHealthcare）。（路透）

華爾街日報報導，聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)2024年12月遭槍擊 身亡一年多以來，史坦普500指數(S&P 500)企業紛紛為高層主管維安增加花費，每名主管維安開銷中位數從4年前的6萬1000元增加到11萬2000元。2025年12月間，達美航空(Delta Air Lines)、IBM、目標百貨 (Target)等企業執行長在紐約參加一場座談會，與會者尚未抵達之前，會場已經明顯感受到安全維護升級，大門外有紐約警察局警車，員警在附近巡邏。

報導指出，湯普森在紐約街頭遭遇槍擊死亡後，大型企業主管面臨加強維安的新現實，如今包括馬斯克(Elon Musk)在內的全球最知名企業領袖，出門時身邊都圍繞著大批保鑣。某些中小型企業同樣為主管維安升級。

保守派網倡議人士柯克(Charlie Kirk)、民主黨明尼蘇達州州眾議員梅麗莎·霍爾曼(Melissa Hortman)等知名人士遭遇槍擊死亡，反映暴力盛行底下確有加強維安的必要。2025年7月發生的曼哈頓摩天大樓4人死亡槍擊案，同一棟大樓裡的職業美式足球聯盟(NFL)總部、全球規模最大投資機構黑石集團(Blackstone)、知名會計事務所安侯建業(KPMG)，事發之後立即針對加強維安採取行動。

曾任美國銀行(Bank of America)安全長的風險顧問公司特尼歐(Teneo)企業安全顧問史蒂芬(Brian Stephens)說，安全威脅絕對存在。

負責籌辦紐約座談會的耶魯大學 管理學院(Yale School of Management)教授宋能菲爾德(Jeffrey Sonnenfeld)說，兩名企業執行長穿著防彈背心與會，企業安全部門主管與紐約執法機關要求事先檢查會場座位表，希望了解每一位執行長的確切座位安排。宋能菲爾德說，維安升級成了舉辦活動不曾遇過的重大挑戰，企業主管不願因為安全風險而缺席，「現場瀰漫著一股不願屈服的氣氛」。

報導指出，湯普森槍擊案發生後，某些企業的維安花費才增加至到達公布門檻。以沃爾瑪(Walmart)為例，執行長董明倫(Doug McMillon)維安花費來到7萬6779元，醫療科技公司美敦力(Medtronic)執行長馬薩(Geoff Martha)維安花費7萬7498元。