馬杜洛有哪些辯護策略?聯邦檢察官:與美協商前先踩痛腳

紐約、加州…百億社福經費遭凍結 重創低收家庭

聯合健保執行長遭槍擊1年後 S&P500企業高層維安開銷翻倍

記者顏伶如／即時報導
聯合健保（UnitedHealthcare）。（路透）
聯合健保(UnitedHealthcare)。(路透)

華爾街日報報導，聯合健保(UnitedHealthcare)執行長湯普森(Brian Thompson)2024年12月遭槍擊身亡一年多以來，史坦普500指數(S&P 500)企業紛紛為高層主管維安增加花費，每名主管維安開銷中位數從4年前的6萬1000元增加到11萬2000元。2025年12月間，達美航空(Delta Air Lines)、IBM、目標百貨(Target)等企業執行長在紐約參加一場座談會，與會者尚未抵達之前，會場已經明顯感受到安全維護升級，大門外有紐約警察局警車，員警在附近巡邏。

報導指出，湯普森在紐約街頭遭遇槍擊死亡後，大型企業主管面臨加強維安的新現實，如今包括馬斯克(Elon Musk)在內的全球最知名企業領袖，出門時身邊都圍繞著大批保鑣。某些中小型企業同樣為主管維安升級。

保守派網倡議人士柯克(Charlie Kirk)、民主黨明尼蘇達州州眾議員梅麗莎·霍爾曼(Melissa Hortman)等知名人士遭遇槍擊死亡，反映暴力盛行底下確有加強維安的必要。2025年7月發生的曼哈頓摩天大樓4人死亡槍擊案，同一棟大樓裡的職業美式足球聯盟(NFL)總部、全球規模最大投資機構黑石集團(Blackstone)、知名會計事務所安侯建業(KPMG)，事發之後立即針對加強維安採取行動。

曾任美國銀行(Bank of America)安全長的風險顧問公司特尼歐(Teneo)企業安全顧問史蒂芬(Brian Stephens)說，安全威脅絕對存在。

負責籌辦紐約座談會的耶魯大學管理學院(Yale School of Management)教授宋能菲爾德(Jeffrey Sonnenfeld)說，兩名企業執行長穿著防彈背心與會，企業安全部門主管與紐約執法機關要求事先檢查會場座位表，希望了解每一位執行長的確切座位安排。宋能菲爾德說，維安升級成了舉辦活動不曾遇過的重大挑戰，企業主管不願因為安全風險而缺席，「現場瀰漫著一股不願屈服的氣氛」。

報導指出，湯普森槍擊案發生後，某些企業的維安花費才增加至到達公布門檻。以沃爾瑪(Walmart)為例，執行長董明倫(Doug McMillon)維安花費來到7萬6779元，醫療科技公司美敦力(Medtronic)執行長馬薩(Geoff Martha)維安花費7萬7498元。

喬治克魯尼(左)與其妻艾拉穆丁及子女入籍法國。(美聯社)

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

2025-12-30 09:09
美國海關人員。（美聯社）

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

2025-12-31 09:10
一位來自美國邁阿密的25歲女子憤怒指控，自己在郵輪上豔遇、結識新歡，本以為能發展一夜浪漫，沒想到完事後開燈，竟發現枕邊人被「中途掉包」。郵輪旅遊示意圖。圖／AI生成

郵輪一夜情成噩夢 她開燈驚見豔遇床伴「調包」尖叫崩潰

2026-01-01 16:51
紅藍卡優勢計畫（Medicare Advantage）。（美聯社）

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

2025-12-29 11:05
全美各地康斗公寓(condominium)2025年9月至10月較一年前同期下降1.9%。示意圖（美聯社）

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

2026-01-02 11:35
海關為審核社媒言論，會要求公民與綠卡持有人解鎖手機。圖為兩名旅客在密爾瓦基機場檢視手機。(路透)

公民與綠卡持有者拒絕檢查手機 海關也必須允許入境

2026-01-01 01:18

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家

全美最差房屋保險公司 「消費者報導」點名這一家
抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材

抹茶退流行了？新一代「超級食物」竄紅 又是亞洲常見食材
加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」

加州小鎮近百人被ICE抓 全家剩3歲兒「簡直人間地獄」
華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了

華人聚居區好市多、家得寶多人「零元購」 下場慘了
突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？

突襲委內瑞拉美國贏了面子 為何是中國更開心？