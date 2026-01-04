川普剛打委內瑞拉 米勒知名主持妻：格陵蘭就快了

轉戰主持界的白宮副幕僚長米勒妻子凱蒂。(美聯社)

美軍3日長驅直入委內瑞拉境內逮捕委國總統馬杜洛。該行動成功得手後才幾小時，立場右派的播客（podcast）主持人凱蒂．米勒（Katie Miller）就在社媒X貼出1幅加工的格陵蘭 地圖，圖中的格陵蘭被著色為美國國旗「星條旗」，並簡短寫下1個英文單字SOON，意思是「很快」。

34歲的凱蒂曾任美國前副總統潘斯發言人，潘斯是美國總統川普 第1任的副總統。凱蒂也是白宮副幕僚長兼美國國土安全顧問米勒（Stephen Miller）的妻子。年僅40歲的米勒是川普第1任時，白宮最年輕的政策幕僚。

全球第一大島格陵蘭是丹麥 的海外半自治領土，但川普屢屢公開揚言，在他任內將設法從美國的北約（NATO）盟邦丹麥手中併吞此一礦產資源豐富的土地。

川普上次的相關公開發言是去年12月22日。他重申美國基於國安考量，必須擁有格陵蘭，「並非為了礦產」。翌日丹麥總理尼爾森在社媒臉書寫道，「格陵蘭是我們的國土。我們自己在這做決定」。他並對川普又一次表態企圖接管格陵蘭感到遺憾。

英國衛報4日報導說，凱蒂此舉具挑釁意味。丹麥駐美大使索倫森（Jesper Sorensen）則轉貼凱蒂的上述發文，並「善意提醒」美丹2國長久以來的協防關係。

索倫森寫道，「我們是緊密盟友，因此也應持續合作。美國安全也是格陵蘭和丹麥的安全；丹麥王國與美國合作確保北極安全」。