英式中國菜襲捲TikTok 老美納悶為何有薯條與咖哩？

記者顏伶如／即時報導
英國式中國菜近來襲捲TikTok。示意圖（路透）
英國式中國菜近來襲捲TikTok。示意圖（路透）

有線電視新聞網(CNN)2日報導，英國式中國菜近來襲捲TikTok，向來喜愛左宗棠雞、炒麵及春捲等外賣中式餐點的不少老美看得一頭霧水，不禁納悶「薯條、咖哩跟中國菜有啥關係？」

報導指出，充滿英國風格的中國菜在英國深受喜愛，但在英國之外卻鮮為人知，與美國版本的中國菜幾乎沒有共同之處。對於近來在TikTok流行的各種英國式中國菜，許多美國人看得大呼意外，甚至說被嚇壞了。

一名美國網友在TikTok分享人生當中第一次吃英式中國菜外賣餐點(takeaway order)的經驗。她說，英國人大多把咖哩淋在整碗麵上，「這點讓我超好奇，我淋一些在旁邊就好」。嚐了一口之後，她對鏡頭說：「增加了一點不同風味，各位，我愛上咖哩醬了。」

在TikTok搜尋「英式中國食物」(British Chinese food)會出現數千影片，內容包括英國人購買外賣餐點以及外國遊客第一次在英國吃英式中國菜。

這波熱潮可以回溯到2023年的一支影片。一名英國網友在TikTok視頻秀出自己經常買的中式外賣餐點。這支影片迄今已有1000多萬瀏覽次數，1萬5000則留言。不少美國網友回應寫道，英國版的中國菜怎麼跟美國常見的外賣中國餐點有著天壤之別。某些網友開玩笑說，英國版中國菜大多是棕色，某些網友形容「令人髮指」(horrendous)，英國網友則跳出來辯護說，英國版中國菜是能夠撫慰心靈的美食。

第一家在英國開設的中餐館，1908年在倫敦開張，但相關紀錄並不多。這家餐廳的菜單包括幾道受到粵菜啟發的餐點，例如炒飯、咕嚕肉、炒麵、炒雜碎(chop suey)。

到了今天，英國絕大多數的中國菜仍以粵菜為根基，融入京菜、川菜等特色。例如將北京烤鴨發揚光大的脆皮鴨配薄餅，以及辣牛柳淋酸辣醬、炸雞肉球淋酸甜醬，還有香港風格的炸蝦泥吐司灑芝麻。

如同所有移民料理一樣，中國菜到了英國也根據當地民眾口味而演變，最明顯的實例就是加入炸魚薯條(fish and chips)裡的粗條薯條。

位於曼徹斯特的甜甜中餐館(Sweet Mandarin)第三代負責人、祖籍廣州的謝海倫(Helen Tse，音譯)說，最能完美展現這種演變的菜餚就是「椒鹽薯條淋咖哩醬，再配上蛋炒飯」。

倫敦大學聖喬治學院(City St George's, University of London)資深講師葉樹芳(Diana Yeh)指出，英式中餐在TikTok引發熱烈討論顯示外界對英國華裔社區的了解真的非常少。她說，英式中餐反映了華裔社區在當地的歷史。

