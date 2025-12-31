西太平洋賭場開發案遭質疑涉及洗錢、與中國犯罪份子有關

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
十年前開始興建海濱賭場，號稱投資規模20億。示意圖（美聯社）
華盛頓郵報31日報導，位於西太平洋的美國屬地北馬里亞納群島(Northern Mariana Islands)，中國企業家母子檔崔麗杰(Cui Lijie)、紀曉波(Ji Xiaobo)十年前開始興建海濱賭場，號稱投資規模20億、比摩納哥蒙地卡羅賭場還壯觀，但賭場面臨美國聯邦多項調查，引發一連串訴訟，工程半途而廢，當地政府面臨數億呆帳；原本被看好能為塞班島經濟注入活力的這件開發案，迄今持續遭到質疑涉及洗錢、與中國犯罪份子有關。

賭場開發案負責人被指為犯罪組織首腦，如今遭到北京通緝。2025年8月，鼠患嚴重的廢棄賭場興建地址有新投資客。中國出生、原名金松(Jin Song，音譯)的日本商人金子博(Hiroshi Kaneko)接手開發案，承諾將完成計畫並讓賭場開幕，為塞班島創造就業機會與觀光人潮。

根據華盛頓郵報長達數月的調查採訪，從商業紀錄、法庭文件、內部電郵、加密貨幣錢包與其他財務資料發現，金子博為了收購賭場而成立的投資公司Team King Investment，長期以來與崔麗杰、紀曉波都有關係，紀錄顯示，金子博是多家公司董事，是中國人民政治協商會議山東省分會成員。

資料顯示，另一位投資者是江門市政協常務委員，參與香港多個親北京組織，收購一家香港上市公司後，把股份轉讓金子博與日本合夥人。

聯邦探員與了解賭場調查案的消息人士說，金子博的出現讓塞班島這個美國最偏遠、經濟最脆弱但有戰略價值的屬地爆發貪腐問題再次受到矚目，當初賭場開發案裡的中國影響力同樣引起討論。

聯邦調查局(FBI)、國稅局(IRS)、財政部金融犯罪防制署(Financial Crimes Enforcement Network)都曾對十年前的賭場開發案與負責人啟動調查，不過最後並沒有對最嚴重的貪污、洗錢指控提出起訴。

曾經代表塞班島的前任聯邦眾議員普羅斯特(Edwin Propst)說，調查結果沒有導致起訴令人震驚，民眾覺得很失望。

報導指出，距離塞班島10哩，同為美國屬地的天寧島(Tinian)，美國空軍斥資8億正在修建一座1945年以來閒置的機場，機場跑道曾經提放到廣島、長崎投下原子彈的美軍轟炸機。天寧島的空軍計畫讓賭場開發案是否仍適合進行引發更多國安疑慮。

