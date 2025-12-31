億萬富豪都上哪過年？到這座小島或許可以捕獲野生貝佐斯

我的頻道

編譯吳孟真／綜合外電
億萬富豪紛紛在新年前夕湧入溫暖的加勒比海。示意圖（美聯社）
年關將近，億萬富豪紛紛在新年前夕湧入溫暖的加勒比海。數據顯示，今年超富們的熱門跨年據點，非聖巴茨島（St. Barts）莫屬，貝佐斯NBA球隊老闆的遊艇，都被目擊在此出現。

加勒比海的法屬聖巴茨島，常吸引富商名流與他們的隨行人員前往，如今成為全球前0.001%富裕人士的非官方跨年勝地。這座島上房價每晚動輒上萬美元，港口擠滿豪華遊艇。其他受富豪歡迎的地點，還有安地卡島（Antigua）和卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）。

以下是根據追蹤船舶動向的MarineTraffic數據，所掌握的全球超富跨年夜去向：

亞馬遜創辦人貝佐斯上周和妻子桑切斯（Lauren Sánchez）在克羅拉多州的亞斯本共度耶誕節後，他5億美元的超級遊艇「Koru」被目擊出現在聖巴茨島附近。這座遊艇全長417英尺（127公尺），甲板上有座大型泳池。

Meta執行長祖克柏的387英尺（118公尺）超級遊艇「Launchpad」，目前在加州灣，它的支援船「Wingman」也在不遠處，都位於墨西哥的卡波聖盧卡斯附近，該地近年憑藉自然景觀、私人機場和便於從事水上活動的條件，成為億萬富豪聚集的熱門地點。 

NBA獨行俠隊老闆、共和黨大金主艾德森（Miriam Adelson）的遊艇「Queen Miri」，也出現在加勒比海，正要從荷屬聖馬丁島（Sint Maarten）的菲利浦斯堡啟航，前往古斯塔維亞。Queen Miri價值7,000萬美元，可以容納36名賓客。 

媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）家族的遊艇「Vertigo」，日前現身巴貝多（Barbados）。這艘遊艇價值約5,000萬美元，內裝出自法國設計師Christian Liaigre之手，每年維運費就要約500萬美元。 

Google創辦人與前執行長施密特（Eric Schmidt）的遊艇「Whisper」，也出現在聖巴茨島。施密特在2023年買下這艘全長321英尺（98公尺）的遊艇，目前價值約2,000萬美元。 

迪士尼執行長艾格（Bob Iger）的遊艇「Aquarius II」，被目擊在加勒比海一帶航行。這座213英尺（65公尺）的帆船遊艇，近日出現在安圭拉（Anguilla）附近，與停泊在聖巴茨島的其他億萬富豪遊艇相距不遠。 

年關將近，億萬富豪紛紛湧入溫暖的加勒比海跨年。 美聯社
