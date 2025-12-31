我的頻道

驅逐移民一大勝利 法院裁定1/6起ICE可共享白卡資料

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

海關要求解鎖手機 美國公民與綠卡持有人一定要配合嗎？

記者顏伶如／即時報導
美國海關人員。（美聯社）
紐約時報31日報導，一名法國科學家3月飛抵美國時，海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)人員檢查手機後拒絕入境，消息傳出引起美國政府抗議；過去三年裡，海關檢查電子裝置的對象雖以外籍人士為絕大多數，但美國公民的比例從21%增加到25%，遇到海關人員要求解鎖手機時，美國公民與綠卡持有人是否要配合，專家表示，這是「非常私人的問題」，取決於手機裡有哪些資料。

非營利數位隱私保護機構「電子資料保密中心」(Electronic Privacy Information Center)研究員阿茲哈爾(Kabbas Azhar)表示，根據規定，即使美國公民與擁有合法居留權者拒絕接受手機檢查，海關也必須允許入境，但手機或電子裝置可能被查扣五天或更久。

面對海關要求解鎖手機是否要配合，美國民權聯盟(American Civil Liberties Union)言論隱私與科技計畫副主任魏瑟勒(Nathan Wessler)說，這是「非常私人的問題」，取決於手機裡有什麼訊息，舉例來說，如果身為醫師，手機裡有涉及病患隱私的資料，或者記者手機裡有秘密消息來源，配合解鎖的意願可能降低。

魏瑟勒指出：「是否解鎖要考量實際後果，為了保護隱私而願意讓手機造查扣數周至數月？還是輸入密碼放棄隱私，讓政府方便檢查內容？」

魏瑟勒表示，在基本檢查時，海關只能看到手機的現有內容，但如果進行進階(advanced)檢查或數位鑑識(forensic search)，手機內容將被拷貝到政府電腦接受進一步分析，手機裡遭到刪除的檔案也能還原。

阿茲哈爾說，對於外籍遊客來說，最好要配合解鎖密碼，由於在美國沒有居留權，若不配合手機檢查，恐怕將遭到拒絕入境。

報導指出，若想加強保護手機裡的數據隱私可採取以下步驟：

＊設定保護效果較強的密碼。

＊更新手機軟體，降低海關人員輕易解鎖手機的機會。

＊購買第二支手機做為出門使用，內含電郵、照片與敏感資料的手機則留家裡。

＊過海關之前把手機關掉，數位專家說，關閉電源可以讓數據獲得更好的保護，手機再度開啟時應該停用指紋與人臉辨識功能，或者在手機設定裡關閉生物辨識功能。

＊把手機調成飛航模式(airplane mode)，因為海關只能查看手機裡面現有資料，無法取得儲存在雲端的訊息。

＊過海關之前刪除手機資料並備份到雲端，稍後再重新載入。

美國公民 邊境 紐約時報

