揭露明州福利詐騙的23歲獨立記者早在16歲就叱吒社群媒體

記者顏伶如／即時報導
23歲獨立記者薛爾里（Nick Shirley）。（路透）
23歲獨立記者薛爾里（Nick Shirley）。（路透）

23歲獨立記者薛爾里(Nick Shirley)憑著揭露明尼蘇達州福利詐騙的直擊影片，短短幾天增加數十萬追蹤粉絲與數百萬瀏覽人次，副總統范斯、科技富豪馬斯克(Elon Musk)、聯邦調查局(FBI)局長巴特爾(Kash Patel)紛紛發文回應。有線電視新聞網(CNN)30日分析，薛爾里一夕走紅只能出現在當今媒體生態與政治環境，每個人似乎也都有突然爆紅的機會。

薛爾里的直擊影片在社群媒體X已有1億1600萬瀏覽人次，在YouTube有160萬瀏覽人次。

CNN分析，若以傳統媒體的角度來看，薛爾里直擊影片堪稱相當成功的觀看人數；薛爾里代表新聞報導的未來趨勢，雖然沒有專業剪輯、事實查證與守門人編採機制，卻讓影片內容具有更高的可信度。

不過，薛爾里並不是一開始就以「獨立記者」定位闖江湖。他的YouTube帳號裡，早期作品是走「驚悚內容」(shock content)路線或者惡作劇搞笑。

薛爾里16歲時拍攝自己跟朋友在沒有家長同意之下搭機到紐約的過程，發布於六年前的這支影片觀看人數超過1萬3000次。19歲時，他發布的一支影片名稱是「我如何矇騙TikTok審查機制得以播放小賈斯汀(Justin Bieber)的音樂錄影帶」。

青少年時期的拍攝作品讓薛爾里獲得知名度，但瀏覽次數激增則是在他轉型探討政治議題之後開始。

2021年12月，薛爾里宣布暫別YouTube，要去智利首都聖地牙哥(Santiago)參加耶穌基督後期聖徒教會(Church of Jesus Christ of Latter-day Saints)傳教。兩年之後，他在社群媒體復出，內容以政治議題為主，第一波影片聚焦邊境地區非法移民問題。2024年2月發布的「我調查紐約市移民危機」(I investigated the NYC Migrant Crisis)調查影片，首度跨越100萬瀏覽人次大關。

另一支影片「我滲透到巴西里約最危險黑幫」(I infiltrated Rio, Brazil's most dangerous gang)創造個人迄今最佳紀錄，獲得430多萬瀏覽人次。薛爾里YouTube個人頻道目前有124萬訂閱人數。

到了2025年，薛爾里已是「讓美國再次偉大」(MAGA)陣營的知名網紅，10月間受邀到白宮參加川普總統討論反法西斯(Antifa)運動的圓桌會議並且發表看法。

YouTube 非法移民 社群媒體

