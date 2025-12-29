新州兩直升機相撞2死 飛行員身分公布 生前常相約用餐

我的頻道

中央社新澤西州哈蒙頓29日綜合外電報導
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞。圖為這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)
兩架輕型直升機28日中午在新澤西州東南部哈蒙頓機場附近空中相撞。圖為這架Enstrom 280C型直升機墜落後嚴重燒毀。(美聯社)

新澤西州南部28日發生兩架直升機空中相撞事故，有關當局今天公布兩名罹難飛行員的身分，稱兩人為好友，生前常在墜機地點附近的咖啡館共進早餐。

美國聯邦航空總署（FAA）說明，這起事故是一架恩斯特龍（Enstrom）F-28A型直升機與一架恩斯特龍280C型直升機在哈蒙頓市立機場（Hammonton Municipal Airport）上空發生的空中相撞事件。這兩架直升機上均只有飛行員。

美聯社報導，罹難者為65歲的克希（Kenneth Kirsch）與71歲的葛林柏格（Michael Greenberg），兩人是好友，都住在新澤西州，他們經常在哈蒙頓鎮墜機地點附近的一家咖啡館一起吃早餐。哈蒙頓鎮位於費城（Philadelphia）東南方約56公里處。

哈蒙頓警察局長佛瑞爾（Kevin Friel）在聲明中表示，來自卡尼斯波因特（Carney's Point）的克希在經直升機送往地區醫院後宣告不治，而來自蘇爾（Sewell）的葛林柏格則是在墜機地點當場死亡。

他說：「根據目擊者說法，這兩架直升機在墜機前曾近距離飛行。墜機地點距離機場約1.5英里，位於一處農田裡。」

有關當局表示，美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）的調查人員今天已抵達墜機現場。

佛瑞爾指出，救援人員是在昨天上午11時25分左右接獲航空器墜毀通報。現場影片顯示，有一架直升機急速旋轉墜地。隨後，警察與消防人員撲滅了吞噬其中一架直升機的火勢。

另一架Enstrom F-28A型直升機墜毀後尾翼被撞斷，駕駛艙也被壓碎。(美聯...
另一架Enstrom F-28A型直升機墜毀後尾翼被撞斷，駕駛艙也被壓碎。(美聯社)

新澤西州 咖啡 費城

