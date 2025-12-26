美網紅將售珍藏寶可夢卡 拍賣價估超天價

美國網紅保羅（Logan Paul）宣布明年將拍賣他以530萬美元買下的寶可夢卡牌，估計最高可多賺700萬美元。（路透）

所有人都聽過傳統建議，最好的投資方式就是投資股市、基金或房地產，但如今年輕世代卻開始日益宣傳透過非傳統投資來賺進額外報酬，像是購買柏金包或其他收藏品。美國網紅兼WWE摔角手保羅（Logan Paul）最近則宣布將拍賣 一張他珍藏的寶可夢卡牌，並鼓勵年輕人投資更多非傳統資產。

財星雜誌（Fortune）報導，這位前WWE冠軍近日宣布，他計劃在明年初拍賣一張他2022年以拍賣價530萬美元購入的寶可夢卡牌。這是一張全球只存在數十張的「皮卡丘插畫師」卡牌，而且保羅這張還是其中唯一獲得PSA公司鑑定滿分10分的一張。

保羅表示，他預估這次拍賣價將介在700萬至1,200萬美元，也就是他將賺進約200萬至700萬美元。他並表示，他認為寶可夢卡牌等收藏品過去20年的投資報酬率，已超越股市。

保羅日前在福斯財經網節目上表示：「如果你還年輕，你有很多方式可以用對你來說可能更有意義的方式來投資你的錢，比起投資在股市等傳統保守的環境裡。」「如果你有錢，請不要害怕冒險，尤其如果你還年輕。」

國際財富管理公司AES表示，葡萄酒、手稿、骨董車、稀有畫作等收藏品，確實可為投資人創造「適當」的報酬，但通常不會帶來和投資股票一樣的長期報酬。

據AES報告，在1990至2012年間，這些收藏品的名目年投報率為6.4%，剔除通膨的實質投報率則為2.4%。

但Z世代年輕人仍日益著迷於投資這些收藏品，有些人甚至聲稱報酬率勝過輝達 股票和標普500指數大盤。而這些人有可能會認同這一點：寶可夢卡牌在所有種類卡牌中具有最高的長期增值幅度。據Card Ladder數據，寶可夢卡牌過去20年已增值3,261%，即使只投資一年也增值46%，超過輝達股價今年來漲幅35%，和標普500漲幅17%。

eBay全球收藏品副總暨總經理愛爾蘭德表示，「在科技、創新、社群，以及現代創意與懷舊取得良好平衡的驅動下，集換式卡牌已進入了新時代」。他並表示，eBay用戶去年搜尋「寶可夢（Pokemon）」的次數，每小時高達近1.4萬次。

愛馬仕柏金包等收藏品也已吸引年輕投資人注意。但近期報告顯示，這些稀有手提包的投報率已不如過去那麼好。據Bernstein的二手價格追蹤器，柏金包和凱莉包的平均轉售溢價已從2022年的2.2倍，下滑至今年11月的1.4倍。

總而言之，雖然投資收藏品有可能賺進大筆財富，但也可能非常有風險，原因包括流動性風險、集中風 險、成本和保養費、可能泡沫化，以及稅制規定。