電視童星淪為街友 接受昔日同劇演員請吃飯但拒絕就醫

記者顏伶如／即時報導
泰勒蔡斯是2000年代Nickelodeon電視頻道熱門節目「奈德的校園生存指南」的知名童星。(取材自IMDb)
2000年代電視節目「奈德的校園生存指南」(Ned's Declassified School Survival Guide)知名童星、現年36歲泰勒蔡斯(Tylor Chase)，今秋被民眾發現在加州河濱(Riverside)淪為街友，身心狀況不佳，照片曝光後引發輿論熱議。同劇演員丹尼爾柯提斯李(Daniel Curtis Lee)本周稍早在街頭找到蔡斯，招待吃披薩並安排住到旅館。蔡斯父親接受媒體訪問時則說，蔡斯十多年來一直有精神疾病以及藥物濫用問題。

丹尼爾柯提斯李23日在Instagram影片指出：「許多粉絲擔心蔡斯今年聖誕節如何渡過，我向大家說明最新狀況。」他說，同樣是童星出身的演員肖恩魏斯(Shaun Weiss)與團隊投入許多心力，22日晚間將蔡斯送醫，原以為一切順利，蔡斯父親也說任務成功，但後來蔡斯不願配合，所以今天我來跟他一起吃披薩。」

丹尼爾柯提斯李說，蔡斯不願上車，是眾人無法把他送到醫院的原因。他表示，目前至少能為蔡斯提供最基本的食宿安排。

蔡斯父親曼德茲(Joseph Mendez Jr)接受每日郵報訪問時說，蔡斯十多年來一直有精神疾病以及藥物濫用問題，家人不斷嘗試協助尋求治療。

曼德茲說：「在他還是泰勒的那個時間，是個很棒的人。」

目前在喬治亞州擔任房地產仲介的曼德茲說，蔡斯自從2015年診斷出患有思覺失調症(Schizophrenia)及雙相情緒障礙症(bipolar disorder)之後，就深受藥物成癮所苦。

他說，家人在2021年左右說動蔡斯住進喬州一所療養機構，可是蔡斯不接受治療計畫，後來則停止醫生開立的藥物，又回到濫用毒品。蔡斯決定回到加州，以便跟在洛杉磯擔任房地產仲介的母親莫伊西奧(Paula Moisio)住得近些。

每日郵報報導，河濱法院紀錄顯示，從2023年以來，蔡斯涉及12件犯罪，包括偷竊、濫用毒品。

河濱警方指出，警局公共安全小組持續與蔡斯保持接觸，但他拒絕住進收容中心或其他協助。

