我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE說被捕女子是非法移民 律師卻稱有美出生證明

H-1B修改抽籤制：高技能、高薪勞工將獲加權

ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
ICE說被捕女子是非法移民，辯護律師稱有美國出生證明。示意圖（美聯社）
ICE說被捕女子是非法移民，辯護律師稱有美國出生證明。示意圖（美聯社）

22歲女子杜爾塞·康蘇埃洛·狄亞茲·莫拉列斯(Dulce Consuelo Diaz Morales)14日在巴爾的摩遭到移民幹員逮捕，面臨遣返。移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)說狄亞茲·莫拉列斯是非法移民，但辯護律師則說，她是出生於馬里蘭州的美國公民。這起身分羅生門案件正由馬里蘭聯邦區域法院審理中，法官裁定，等待確認拘留是否合法的訴訟期間，禁止政府將狄亞茲·莫拉列斯驅逐出境。

辯護律師史萊登(Victoria Slatton)表示，狄亞茲·莫拉列斯雖然住在墨西哥長達13年，卻是美國出生的美國公民，有馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)醫院出生證明以及安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel County)衛生機關疫苗接種紀錄，所有資料已經提交移民和海關執法局。

史萊登說，狄亞茲·莫拉列當年出生醫院的多名證人，宣誓證詞(affidavits)同樣也已送交移民和海關執法局。

史萊登表示，親自打電話給醫院洽詢，但由於聯邦法律「健康保險可攜與責任法」(Health Insurance Portability and Accountability Act)隱私保護規定，無法拿到完整的狄亞茲·莫拉列斯醫療紀錄，「不過院方證實有跟她名字一樣的病患在那段時間出生」。

專門處理移民案件的「薩納布里亞律師事務所」(Sanabria and Associates)律師團指出，狄亞茲·莫拉列斯14日跟妹妹一起到巴爾的摩一家塔可鐘(Taco Bell)連鎖店用餐，離開時遭到移民幹員逮捕，先是送到巴爾的摩移民拘留中心，上周轉往路易斯安納州瑞奇伍德矯治中心(Richwood Correctional Center)。

國土安全部回應華盛頓郵報詢問狄亞茲·莫拉列斯案件時，聲明裡使用不同姓名。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，杜爾塞·康蘇埃洛·馬德瑞加‧狄亞茲(Dulce Consuelo Madrigal Diaz)不是美國公民，而是來自墨西哥的非法移民，並未出示合法有效的美國出生證明，對於身為美國公民的說詞也無法舉證。

麥克拉夫林指出，2023年10月23日，馬德瑞加‧狄亞茲在亞利桑納州路克維爾(Lukeville)附近遇到海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)盤查時自稱墨西哥公民，出生於2003年10月18日。

辯護律師團說，狄亞茲·莫拉列斯2009年、2010年間隨家人從美國搬到墨西哥，為躲避黑幫暴力在2023年搬回美國。律師團表示，正在搜集就讀小學的學籍紀錄以及更多病歷資料以爭取獲釋。

非法移民 墨西哥 美國公民

上一則

ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人

下一則

見小孩快摔倒出手幫忙 男子遭控綁架被押47天才恢復清白

延伸閱讀

ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人

ICE內部文件：將把倉庫改建為移民拘留中心 可關押8萬人
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
以可被遣返至第3國為由 川普政府企圖取消逾8000宗庇護案

以可被遣返至第3國為由 川普政府企圖取消逾8000宗庇護案
川普喊造「川普級」戰鬥艦 海軍造船廠疲於應對難吞下

川普喊造「川普級」戰鬥艦 海軍造船廠疲於應對難吞下

熱門新聞

年滿65歲者明年報稅，可享新增的6000元扣除額。(美聯社)

年過65歲 國稅局這些減稅優惠別錯過

2025-12-23 01:00
共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
根據半島電視台取得的資料，美國人透過「血統繼承」申請雙重國籍的人數，從2023年以來可能成長了500%。(美聯社)

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

2025-12-23 13:46
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55

超人氣

更多 >
53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」

53歲前參議員賽瑟罹末期胰臟癌「我要死了」
政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線

政治不穩…美國擁「雙重國籍」人數遽增 難民之子：盼擁逃生路線
今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」

今年窮得吃土？2026年5星座將被財富追著跑「即刻翻身」
因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」

因應ICE攔查 公民隨身帶護照 無奈稱「隨時得證明我是美國人」
泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感

泡即溶咖啡多做一步驟 喝起來不再有沙沙感