ICE說被捕女子是非法移民 辯護律師卻稱有美國出生證明

ICE說被捕女子是非法移民，辯護律師稱有美國出生證明。示意圖（美聯社）

22歲女子杜爾塞·康蘇埃洛·狄亞茲·莫拉列斯(Dulce Consuelo Diaz Morales)14日在巴爾的摩遭到移民幹員逮捕，面臨遣返。移民和海關執法局(Immigration and Customs Enforcement)說狄亞茲·莫拉列斯是非法移民 ，但辯護律師則說，她是出生於馬里蘭州的美國公民 。這起身分羅生門案件正由馬里蘭聯邦區域法院審理中，法官裁定，等待確認拘留是否合法的訴訟期間，禁止政府將狄亞茲·莫拉列斯驅逐出境。

辯護律師史萊登(Victoria Slatton)表示，狄亞茲·莫拉列斯雖然住在墨西哥 長達13年，卻是美國出生的美國公民，有馬里蘭州喬治王子郡(Prince George's County)醫院出生證明以及安妮阿倫德爾郡(Anne Arundel County)衛生機關疫苗接種紀錄，所有資料已經提交移民和海關執法局。

史萊登說，狄亞茲·莫拉列當年出生醫院的多名證人，宣誓證詞(affidavits)同樣也已送交移民和海關執法局。

史萊登表示，親自打電話給醫院洽詢，但由於聯邦法律「健康保險可攜與責任法」(Health Insurance Portability and Accountability Act)隱私保護規定，無法拿到完整的狄亞茲·莫拉列斯醫療紀錄，「不過院方證實有跟她名字一樣的病患在那段時間出生」。

專門處理移民案件的「薩納布里亞律師事務所」(Sanabria and Associates)律師團指出，狄亞茲·莫拉列斯14日跟妹妹一起到巴爾的摩一家塔可鐘(Taco Bell)連鎖店用餐，離開時遭到移民幹員逮捕，先是送到巴爾的摩移民拘留中心，上周轉往路易斯安納州瑞奇伍德矯治中心(Richwood Correctional Center)。

國土安全部回應華盛頓郵報詢問狄亞茲·莫拉列斯案件時，聲明裡使用不同姓名。

國土安全部發言人麥克拉夫林(Tricia McLaughlin)表示，杜爾塞·康蘇埃洛·馬德瑞加‧狄亞茲(Dulce Consuelo Madrigal Diaz)不是美國公民，而是來自墨西哥的非法移民，並未出示合法有效的美國出生證明，對於身為美國公民的說詞也無法舉證。

麥克拉夫林指出，2023年10月23日，馬德瑞加‧狄亞茲在亞利桑納州路克維爾(Lukeville)附近遇到海關與邊境保護局(Customs and Border Protection)盤查時自稱墨西哥公民，出生於2003年10月18日。

辯護律師團說，狄亞茲·莫拉列斯2009年、2010年間隨家人從美國搬到墨西哥，為躲避黑幫暴力在2023年搬回美國。律師團表示，正在搜集就讀小學的學籍紀錄以及更多病歷資料以爭取獲釋。