我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喬治克隆尼笑稱家中地位弱勢 龍鳳胎「壞到骨子裡」

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是這幾類人

馬斯克xAI首列被告 紐時記者等告AI巨頭盜用著作

中央社22日即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「紐約時報」調查記者凱瑞魯對科技公司提起AI訓練侵權案，也是馬斯克旗下的xAI(圖)首度被列為被告。(路透)
「紐約時報」調查記者凱瑞魯對科技公司提起AI訓練侵權案，也是馬斯克旗下的xAI(圖)首度被列為被告。(路透)

紐約時報」調查記者凱瑞魯等人今天提起訴訟，指控xAI、Anthropic、谷歌、OpenAI、Meta Platforms與Perplexity等公司未經許可使用受著作權保護的書籍訓練AI系統。

路透社報導，凱瑞魯（John Carreyrou）之前因揭發「女版賈伯斯」霍姆斯（Elizabeth Holmes）所創生技新創公司Theranos的醫療騙局而聞名，並撰有「惡血」（Bad Blood）一書。

他與其他5名作家今天在加州聯邦法庭提起訴訟，指控人工智慧（AI）大廠非法複製他們的著作，並將內容輸入用於驅動聊天機器人的大型語言模型（LLM）。

這起訴訟是多起由作家及著作權人對科技公司提起的AI訓練侵權案之一，也是馬斯克（Elon Musk）旗下的xAI首度被列為被告。

上述被告公司發言人截至截稿前，對於這起訴訟尚未回應置評請求。

不同於其他仍在審理的案件，這幾位作家並未選擇集體訴訟（class action）的途徑。他們表示，集體訴訟傾向對被告有利，讓公司可以與大量原告協商單一和解。

訴狀指出：「這些開發大型語言模型的業者不應如此輕易地以低廉價格，了結成千上萬件高價值的主張。」

訴狀舉例，美國AI開發商Anthropic今年8月與一群控訴該公司盜用數百萬本書籍的作家，達成首宗AI訓練著作權爭議的重大和解，和解金高達15億美元；然而，該集體訴訟案中，成員每被侵權一次僅能獲得「著作權法」（Copyright Act）法定上限15萬美元的「很小部分（僅2%）」補償。

AI 加州 紐約時報

上一則

二戰老兵105歲辭世 見證珍珠港事件又少一人

延伸閱讀

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響

舊金山Waymo因停電卡在路上 馬斯克補刀：Robotaxis不受影響
宇樹機器人為王力宏伴舞 馬斯克驚呼 發出1英文單字

宇樹機器人為王力宏伴舞 馬斯克驚呼 發出1英文單字
馬斯克成史上首位身價破7000億美元富豪 比第2名高5000億

馬斯克成史上首位身價破7000億美元富豪 比第2名高5000億

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
警方調查布朗大學槍案，公布監視錄影和嫌疑人的照片。(路透)

布朗大學槍案第六天 兇嫌在新罕州死亡

2025-12-18 21:55
亞利桑納州一名護理師2年半前辭去工作，全職經營自助洗衣店，2024年營收約為47.5萬元。示意圖，照片中非當事人。(美聯社)

每周工作6小時 年收近50萬 亞州女辭護士開洗衣店賺到自由

2025-12-19 01:00
昔日知名童星變得蓬頭垢面、衣衫襤褸。示意圖（歐新社）

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

2025-12-22 12:00
監視器拍攝到布朗大學槍案兇嫌瓦倫特在阿拉莫租車公司取車的畫面。（路透）

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

2025-12-19 09:11

超人氣

更多 >
便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運

便宜一半 南韓餐廳紛紛改用中製泡菜 本土業者嘆：沒倒閉就很幸運
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入

安德魯王子王室莊園橫躺5女腿照曝光 前妻也捲入