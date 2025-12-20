我的頻道

艾普斯坦檔案再釋出 大陪審團證詞揭未成年受害細節

社論／導演家庭悲劇 染毒社會說不出的痛

司法部再釋艾普斯坦檔案 大陪審團證詞揭未成年受害細節

世界新聞網王若馨／即時報導
司法部20日再度公布兩批「艾普斯坦檔案」，內容包括針對季絲蘭·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell，右)與艾普斯坦(Jeffrey Epstein，左)案件的大陪審團逐字紀錄。(路透)
司法部20日再度公布兩批「艾普斯坦檔案」，內容包括針對季絲蘭·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell，右)與艾普斯坦(Jeffrey Epstein，左)案件的大陪審團逐字紀錄。(路透)

司法部20日再度公布兩批「艾普斯坦檔案」，內容包括針對季絲蘭·麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)與艾普斯坦(Jeffrey Epstein)案件的大陪審團逐字紀錄。

其中一份文件來自艾普斯坦原訂2019年受審之前的大陪審團聽證會，文件揭露年幼少女被要求從事的行為細節；然而該場審判最終未能進行，因艾普斯坦已在獄中身亡。

在聽證中，一名聯邦調查局(FBI)探員作證表示，一名14歲少女曾前往艾普斯坦位於佛州棕櫚灘的住處，僅穿著內衣替艾普斯坦按摩；根據該探員證詞，少女每次可獲得300美元報酬。

該名少女並向探員描述，按摩房內擺放著各式乳液與保濕用品，牆上掛有裸女的素描或畫作。

逐字紀錄亦提到，屋內一間圖書館布置得宛如電影「美女與野獸」(Beauty and the Beast)中的場景。

這些文件得以公開，是因聯邦地區法院法官恩格邁爾(Paul A. Engelmayer)於本月9日裁定，司法部依法可公布麥斯威爾性販運調查中的大陪審團資料。

由於大陪審團程序本質上具有高度保密性，外界原先並不清楚，司法部是否能依據上月由川普總統簽署生效的「艾普斯坦檔案透明法」公開相關文件；恩格邁爾指出，大陪審團資料必須公開，但同時須建立相關機制，以保護被害人，避免任何可能識別身分或侵犯隱私的資訊遭到揭露。

20日下午公布的這批檔案，刪節程度明顯少於19日釋出的版本。

▼收聽一洲焦點Podcast：

艾普斯坦 司法部 佛州

「大賣空」本尊：美AI發展押寶NVIDIA晶片 注定會輸中國

