我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

微信訊息成鐵證 印州華裔夫婦涉內線交易被捕

川普領導的MAGA運動何去何從 保守派人物在研討會撕破臉

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統領導的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動內部的路線之爭白熱化。（路透）
川普總統領導的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動內部的路線之爭白熱化。（路透）

保守派倡議組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)舉辦的2025「美國慶典」(AmericaFest)年度青年座談會18日在鳳凰城開幕，維期四天的活動旨在紀念今年9月遭槍擊死亡的創辦人柯克(Charlie Kirk)，但應邀出席的保守派名嘴夏皮洛(Ben Shapiro)、前福斯新聞網(Fox News)主播卡爾森(Tucker Carlson)上台演講時撕破臉隔空對嗆，反映川普總統領導的「讓美國再次偉大」(MAGA)運動內部的路線之爭白熱化。

有線電視新聞網(CNN)19日報導，夏皮洛上台演說時形成卡森等人是「騙子」(grifters)、「江湖術士 」(charlatans)，用謊言與陰謀論誤導觀眾。夏皮洛批評卡森專訪持反猶太立場的極右派人士富恩特斯(Nick Fuentes)，並說卡森這段專訪是「道德低能的表現」(an act of moral imbecility)。

相隔不到一小時，卡森上台演講時則嘲諷夏皮洛企圖對持不同意見者發動抵制、予以譴責。卡森說：「我都有看到，我笑出來。」

CNN分析，夏皮洛與卡森在「美國慶典」開幕當晚就爆發唇槍舌劍，不僅顯示保守派陣營對於「美國優先」(America First)定義為何、「讓美國再次偉大」下一步該何去何從，都已出現明顯敵對看法，更透露著「讓美國再次偉大」運動其實是由川普個人魅力所主導，而不是憑著對特定意識形態理念的效忠，如此趨勢意味著陷入分裂的共和黨今後恐將出現更多裂痕。

上一次「美國轉捩點」舉辦「美國慶典」是在川普於2024年大選勝出的幾周之後，共和黨準備迎接華府全面執政的新局，會場氣氛熱絡。如今共和黨2026年期中選舉恐面臨硬仗，川普不再尋求第三任期，某些追隨者已經開始為川普卸任之後的個人發展預做準備。

就在同一時間，保守派陣營因為反猶太主義出現內部衝突，但川普拒絕從中協調。

夏皮洛說，許多保守派同僚對陰謀論說詞視而不見，把陰謀論倡議者淡化成「只是在提出問題」。他說，科克知道富恩特斯是個「邪惡的巨魔」(evil troll)，幫忙捧紅富恩特斯就是「道德低能的表現」，「而卡森就是這麼做」。

卡森回應說，夏皮洛說詞跟柯克背道而馳，「在柯克的活動上竟然提倡抵制與指責，我一頭霧水，非常可笑」。

川普 共和黨 柯克

上一則

雖有弒親者繼承剝奪條款 雷納兒子律師費仍由遺產埋單

延伸閱讀

川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」

川普關稅說被打臉 「戰士紅利」是住房津貼 「本來就會發」
甘迺迪中心冠川普名 國會議員批「不合法」

甘迺迪中心冠川普名 國會議員批「不合法」
川普進軍核融合發電產業 旗下媒體與科技集團併TAE

川普進軍核融合發電產業 旗下媒體與科技集團併TAE
川普政府打擊DEI 鼓勵白人男性提起職場歧視申訴

川普政府打擊DEI 鼓勵白人男性提起職場歧視申訴

熱門新聞

共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
小川普已與棕櫚灘名媛貝蒂娜‧安德森(Bettina Anderson)訂婚。(路透)

47歲小川普報喜 宣布與社交名媛安德森訂婚

2025-12-16 09:53
羅伯雷納的兒子尼克。（美聯社）

親睹羅伯雷納父子爭吵 尼克被爆是「被寵壞的敗兒典型」

2025-12-16 11:05

超人氣

更多 >
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？
解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里
票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡