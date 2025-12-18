我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「吃霸王餐」台灣網紅出庭 多次打斷法官發言被訓斥

美核心通膨放緩 2021年初以來最低 美股期指漲幅大

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

記者顏伶如／即時報導
布朗大學13日發生2死多傷校園槍擊案後，校長克莉絲汀娜‧派克森(Christina Paxson)在記者會上的發言在網路上被罵翻。(路透)
布朗大學13日發生2死多傷校園槍擊案後，校長克莉絲汀娜‧派克森(Christina Paxson)在記者會上的發言在網路上被罵翻。(路透)

福斯新聞網17日報導，布朗大學(Brown University)13日發生2死多傷校園槍擊案後，校長克莉絲汀娜‧派克森(Christina Paxson)在記者會上的發言在網路上被罵翻，遭質疑重點包括無法對社會大眾說明調查進度、槍手可能動機為何，面對媒體詢問時回答重點是外界如何看待學校，對於案發細節則說「不知道」。

派克森原本是普林斯頓大學(Princeton University)公共暨國際事務學院院長，2012年以來擔任布朗大學第19任校長。布朗大學學生報紙「布朗每日先驅報」(Brown Daily Herald)報導，派克森2023年薪酬300多萬元，比前一年領取金額增加74%，除了基本薪資130萬，還有多種福利；如果從2012上任以來算起，派克森薪酬成長幅度超過700%。

經濟學者出身的派克森先前曾任波士頓聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Boston)董事會主席、智庫機構「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)研究員。

報導指出，16日在記者會上，執法部門與布朗大學主管都無法對案情有進一步說明，派克森對槍枝暴力的回答則在網路引起熱議。

媒體提問為何學校無法提供建築物內部監視器拍到的槍手影像，也沒能提供有關槍手的任何具體訊息。派克森答道：「回答問題之前，我想先強調的主要重點是，布朗大學竭誠致於社區安全、治安與福祉，看到人們對這點產生質疑，我覺得很難過。」

政治評論員莉莎‧麥克勞德(Lisa MacLeod)在社群媒體X發文寫道：「她的校園才剛發生不明槍手的本土恐怖攻擊，而她擔心重點卻是外界如何看待布朗？」

另外，槍擊案發生6小時之後，有記者詢問派克森槍手開槍當下教室裡的學生正在做什麼，她回答：「我不知道」。提問記者當面對派克森說：「這頗令人擔心的。」

槍擊 社群媒體 波士頓

上一則

貼川普迷因圖結果坐牢1個多月 退休警察向警局提侵權訴訟

延伸閱讀

布朗大學2死9傷槍案 迄今未找到兇手 FBI挨批 川普指責監視器太少

布朗大學2死9傷槍案 迄今未找到兇手 FBI挨批 川普指責監視器太少
布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍 川普生氣了

布朗大學2死槍案兇嫌仍在逃 紐時曝警2度鬧烏龍 川普生氣了
布朗大學黑衣槍手在逃 FBI地毯式搜索、懸賞5萬元緝兇

布朗大學黑衣槍手在逃 FBI地毯式搜索、懸賞5萬元緝兇
布朗大學槍擊案 被捕24歲關係人「證據不足」將獲釋

布朗大學槍擊案 被捕24歲關係人「證據不足」將獲釋

熱門新聞

猶他州蘊藏大量稀土礦產，等待開採。（美聯社）

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

2025-12-13 10:50
共和黨德州聯邦眾議員杜因。（路透）

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

2025-12-17 11:42
川普總統二度執政上台首日簽署行政命令取消出生公民權（birthright citizenship）引發訴訟。示意圖（美聯社）

出生公民權最高法院訴訟結果取決於第14修正案條文5個字

2025-12-12 10:32
華爾街日報指中國電玩大亨徐波利用代理孕母，在美國生下數十名甚至上百名子女。(取自微博)

中國富豪被爆在美找代孕生上百子女 鬧上美國法庭

2025-12-15 04:36
(路透)

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

2025-12-10 12:23
專家建議夫妻制定清晰的財務目標，例如償還債務、改善住房條件、為子女未來儲蓄、建立退休保障等等。（美聯社）

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

2025-12-11 12:15

超人氣

更多 >
衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停

衍生「始料未及後果」共和黨議員：H-1B簽證應全面喊停
住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕

住百萬豪宅仍偷竊？南加2華女偷包裹被捕
川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷
格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏

格林：川普在黨內支持度如大壩潰堤 期中選舉不可能贏
天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運

天性善良「朋友多於仇人」 4生肖從12月開始轉運