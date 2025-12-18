槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻

布朗大學13日發生2死多傷校園槍擊案後，校長克莉絲汀娜‧派克森(Christina Paxson)在記者會上的發言在網路上被罵翻。(路透)

福斯新聞網17日報導，布朗大學(Brown University)13日發生2死多傷校園槍擊 案後，校長克莉絲汀娜‧派克森(Christina Paxson)在記者會上的發言在網路上被罵翻，遭質疑重點包括無法對社會大眾說明調查進度、槍手可能動機為何，面對媒體詢問時回答重點是外界如何看待學校，對於案發細節則說「不知道」。

派克森原本是普林斯頓大學(Princeton University)公共暨國際事務學院院長，2012年以來擔任布朗大學第19任校長。布朗大學學生報紙「布朗每日先驅報」(Brown Daily Herald)報導，派克森2023年薪酬300多萬元，比前一年領取金額增加74%，除了基本薪資130萬，還有多種福利；如果從2012上任以來算起，派克森薪酬成長幅度超過700%。

經濟學者出身的派克森先前曾任波士頓 聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of Boston)董事會主席、智庫機構「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)研究員。

報導指出，16日在記者會上，執法部門與布朗大學主管都無法對案情有進一步說明，派克森對槍枝暴力的回答則在網路引起熱議。

媒體提問為何學校無法提供建築物內部監視器拍到的槍手影像，也沒能提供有關槍手的任何具體訊息。派克森答道：「回答問題之前，我想先強調的主要重點是，布朗大學竭誠致於社區安全、治安與福祉，看到人們對這點產生質疑，我覺得很難過。」

政治評論員莉莎‧麥克勞德(Lisa MacLeod)在社群媒體 X發文寫道：「她的校園才剛發生不明槍手的本土恐怖攻擊，而她擔心重點卻是外界如何看待布朗？」

另外，槍擊案發生6小時之後，有記者詢問派克森槍手開槍當下教室裡的學生正在做什麼，她回答：「我不知道」。提問記者當面對派克森說：「這頗令人擔心的。」