新冠「污名」中國告密蘇里索賠500億 聯邦參議員：不道歉

快訊

特派員黃惠玲／即時報導
密蘇里州聯邦參議員史密特。(美聯社)
密蘇里州檢察長漢納威(Catherine Hanaway)16日表示，中國對密蘇里州提出一宗高達500億元的訴訟。該訴訟由中國武漢市人民政府、中國科學院及武漢病毒研究所名義提出，控告密蘇里州對中華人民共和國構成「經濟與聲譽威脅」。

被告之一的共和黨籍密州聯邦參議員、前密州檢察長史密特(Eric Schmitt)回應稱，對於中國方面因他過去在新冠疫情期間提告中國而反制提起約500億(美元)的訴訟，他「近期絕不會向中國道歉」。

史密特在接受福斯新聞節目「英格拉漢觀點」(The Ingraham Angle)專訪時直言：「這完全荒謬。他們只是因為我們揭露了他們的謊言與欺騙而惱羞成怒。」

他進一步表示：「密蘇里州已經對他們取得240億(美元)的判決，他們當然不高興。他們把新冠病毒釋放到全世界，我們因此提告，而且我們贏了。」

根據密蘇里州檢察長辦公室的說法，此次訴訟與漢納威先前試圖凍結中國資產的行動有關。密州檢察長辦公室指出，今年早些時候，州府已對中華人民共和國、中國共產黨及相關實體取得240億元判決。

該判決指控中國「引發並加劇新冠肺炎(COVID-19)疫情」，漢納威表示，州府將繼續努力取得認證，以便凍結中國擁有的資產，包括房地產、金融利益及與被告相關的其他海外持股。

漢納威在新聞稿中表示：「中國指控我們偉大的州『貶低武漢病毒研究所的社會評價』，這非常耐人尋味。這項訴訟只是拖延策略，也證明我們在此事上一直站在正確立場。」

在中國的訴訟中，列為被告者包括密蘇里州，由州長柯厚(Mike Kehoe)代表；美國聯邦參議員史密特；密州前檢察長 、現任聯邦調查局(FBI)副局長貝利(Andrew Bailey)。訴狀指控史密特、貝利以及密蘇里州政府，透過「惡意且騷擾性的訴訟」、捏造大量不實資訊，並散布具污名化與歧視性的言論，損害中國、武漢市及相關科研機構的名譽。

對此，史密特形容中方提告是「吃不到葡萄說葡萄酸」，並表示其法律團隊目前正著手翻譯送達給他的相關法律文件。史密斯表示，「可以想見，我近期不會道歉。」

史密特於2020年初、擔任密蘇里州檢察長期間，代表該州向中華人民共和國、中國多個政府部會、中國共產黨、中國科學院及武漢病毒研究所提起訴訟。當時他指控中國政府隱匿新冠疫情相關資訊，並未妥善控制疫情擴散，對全球造成嚴重傷害。該案在美國政壇與國際社會引發高度爭議，相關後續至今仍持續發酵。

密蘇里州 武漢病毒研究所 疫情

