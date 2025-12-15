庫許納想在塞爾維亞興建川普飯店 卻遭當地各黨派反對

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
川普總統女婿庫許納（Jared Kushner）。（美聯社）
華爾街日報15日報導，川普總統女婿庫許納(Jared Kushner)想在塞爾維亞首都貝爾格勒(Belgrade)興建一座川普品牌飯店，卻在當地遇到不同黨派人士同聲反對；庫許納兩年多前看中的飯店興建地點本來被列入文化遺產保護，塞爾維亞總統武契奇(Aleksandar Vucic)政府為建案開綠燈且撤銷文化保護，以便土地可以轉賣給庫許納公司，結果引發數千群眾上街抗議，一名政府官員遭檢察官指控偽造文書而被捕。

報導指出，庫許納打算興建綜合式川普飯店大樓的貝爾格勒建案地皮是前總參謀部大樓所在地，兩棟辦公大樓是1964年由當時南斯拉夫軍方建造。1999年春季，北大西洋公約組織(NATO)為阻止塞爾維亞強人總統米洛塞維奇(Slobodan Milosevic)的種族清洗而發動空襲，兩棟辦公大樓被戰機轟炸後遭到部分毀損。

米洛塞維奇被推翻之後，前總參謀部大樓遺址依然保留，成為塞爾維亞民族認同的象徵，對政治右派來說意義尤其重大，不論是改建紀念館或開放私人商業開發的提議都遭遇困難，因此數十年來始終還是廢墟。

武契奇政府為了促成庫許納取得前總參謀部大樓遺址而取消文化遺產保護規定，但一名政府官員遭特別檢察官指控偽造文書而逮獲，檢方也對此案展開擴大調查。塞爾維亞執政黨為了避開法規，在國會迅速通過兩項決議，為前總參謀部大樓遺址與其他幾棟原本列為古蹟的市政大樓取消保護。

反對黨人士抨擊武契奇政府違憲、貪腐，企圖討好美國。反對黨國會議員泰皮克(Marinika Tepić)在議場發言曾說：「你說這叫投資，我們說這叫叛國。」

武契奇則說，庫許納建案與政治無關，而是改革市中心區的礙眼事物，而且政府多年來嘗試重新開發始終未果。

曾在川普第一任政府擔任白宮資深顧問的庫許納，在川普二度執政之後原本表示無意再任公職，日前卻宣布已回歸川普核心團隊。

報導指出，就在庫許納重返川普團隊的同時，庫許納成立的私募股權基金Affinity Partners如今規模有48億，資金主要來自中東國家政府，正在參與全球各地投資。

Affinity Partners參與了電玩遊戲製造商藝電公司(Electronic Arts)金額破紀錄的550億收購案，目前正在推動派拉蒙(Paramount)對華納公司(Warner Bros)的惡意收購。

