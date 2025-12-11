健康儲蓄帳戶擴大實施可享3優稅 逾5900萬人持有

我的頻道

記者顏伶如／即時報導
健康儲蓄帳戶如擴大實施，透過「高自付額健保計畫」，可助更多人透過免稅的HSA存款，用來支付醫療花費。(圖／123RF)
財政部與國稅局本周公布川普「又大又美法」健康儲蓄帳戶(Health Savings Account，HSA)擴大實施細節，透過「高自付額健保計畫」(High-Deductible Health Plans，HDHP)讓更多民眾符合健康儲蓄帳戶資格。參加者必須擁有合格的HDHP，才能為HSA供款。

HSA計畫有三大稅務優點：供款可享提前扣除(upfront deduction)、帳戶增值免稅、符合資格的醫療開銷提款免稅。

國稅局在新聞稿中說，新法的改變讓健康儲蓄帳戶資格擴大，助更多人透過免稅的HSA存款，用來支付醫療花費。

根據HSA投資與研究機構Devenir與美國銀行家協會(American Bankers Association)健康儲蓄帳戶委員會(Health Savings Account Council)調查研究，截至2024年12月31日為止，超過5900萬美國民眾擁有HSA。

在「又大又美法」完成立法之前，俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台裡，許多銅級(bronze)與災難級(catastrophic)計畫原本並不符合HSA資格，也就是參加這些保險方案的民眾無法為HSA供款。

但是國稅局表示，從2026年1月開始，銅級與災難級(catastrophic)計畫即使不符合先前高自付額健保計畫定義，也將變成跟HSA相容(compatible)。參加這些保險方案的民眾，從2026年起可以為HSA供款，而且不是一定要透過歐記健保市場平台買保險，才能為HSA供款。

雖然HSA有稅務優惠，很少有帳戶持有人將其HSA存滿至最高額度，這可能是因為缺乏足夠的財務能力；批評者指出，高自付額健保計畫與HSA的搭配，對低收入勞工的效益可能較低。此外，許多HSA會收取帳戶維護費，以及其他額外費用。

對於預期會有大筆自付醫療費用的投資者而言，HSA似乎比其他具稅務優惠的儲蓄工具更具優勢。即使在最糟糕的情況下，也就是將HSA資金用於非醫療支出，HSA的效果至少與傳統的延稅401(k)或 IRA一樣好。

