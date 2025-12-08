華航董事長重返鳳凰城母校 勉勵培訓機師展翼築夢

我的頻道

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
董事長高星潢為華航第一期培訓機師，當日特別重返上課環境，了解最新訓練進度。(華航提供)
董事長高星潢為華航第一期培訓機師，當日特別重返上課環境，了解最新訓練進度。(華航提供)

華航空董事長高星潢6日前往鳳凰城UND Aerospace飛行學校參訪，身為華航第一期培訓機師，當日特別重返上課環境，了解最新訓練進度，更勉勵正在當地受訓的培訓機師。華航表示，持續對機師訓練投入資源，代表企業對飛航安全的堅守，也是對培育台灣航空人才的承諾。

華航指出中華航空自1988年起便與UND Aerospace飛行學校合作，至今已培育超過兩百名優秀機師，是華航長期深耕飛行訓練的重要夥伴。董事長高星潢期勉學員們保持對天空的熱情與紀律，「機師的起點往往來自這些看似平凡的教室與機庫，日復一日為守護飛行夢想堅持不懈，你們的刻苦堅持，都會化成未來守護旅客的力量」。

華航說明UND Aerospace Foundation成立於1968年，其中鳳凰城分部自1995年起發展完善的初級飛行訓練體系，提供私人駕駛執照、儀器飛航、商用駕駛執照、飛行教練執照等課程，並同時具備FAA核發之修護工廠執照。UND Aerospace飛行學校以卓越的飛行教師陣容與低機齡、全數位儀表的先進機隊聞名，目前鳳凰城校區有逾130名教師，平均飛行時數超過1,100小時，軟硬體設備與師資在飛行學校評鑑中名列前茅，也吸引多家航空公司合作。

華航表示培訓機師海外受訓時程平均約為10至12個月，目前在鳳凰城受訓的華航學員預計將在明年9月返國，再安排民航相關訓練。華航持續透過國際合作、精準訓練與優化職涯發展，打造更強大的飛行團隊。機師招募全年度開放報名，歡迎至華航網站查詢相關資訊。

華航董事長高星潢（中）與培訓機師學員們分享受訓故事，期勉學弟妹保持對天空的熱情與...
華航董事長高星潢（中）與培訓機師學員們分享受訓故事，期勉學弟妹保持對天空的熱情與紀律。(華航提供)
中華航空董事長高星潢（左）參訪鳳凰城UND Aerospace 飛行學校，與CE...
中華航空董事長高星潢（左）參訪鳳凰城UND Aerospace 飛行學校，與CEO Chuck Pineo(右）合影留念。(華航提供)

華航

