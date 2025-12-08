民主黨版歐記健保補貼方案過關機會低 共和黨有替代選項

俗稱「歐記健保」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補助今年底即將到期。（路透）

俗稱「歐記健保 」(Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費補助今年底即將到期，華爾街日報8日報導，民主黨版延長補貼三年的提案11日在參議院通過表決的機會不高，共和黨 目前出現多個替代選項，包括補貼延長一年、加強打擊詐欺、過渡到健康儲存帳戶等，但仍缺乏共識。

報導指出，某些共和黨國會議員越來越擔心健保議題恐將成為共和黨政治痛腳，因為共和黨多年以來都以推翻「歐記健保」為競選主軸，黨內卻沒能針對替代方案達成共識。醫生出身的共和黨肯薩斯州聯邦參議員馬歇爾(Roger Marshall)表示：「美國人民已經準備好，想看共和黨要推出什麼。」

馬歇爾說，如果明年11月經濟沒有好轉，「美國夢」未能恢復，「我們就會輸掉選舉」。馬歇爾8日將提出「馬歇爾計畫法案」(The Marshall Plan Act)，內容包括健保補貼研常一年、加強打擊醫療健保詐騙、增加醫療健保價格透明度，終極目標是過渡為川普 總統和其他共和黨員支持的健康儲蓄帳戶(health savings accounts)。

將近30名兩黨國會議員組成的小組，過去這段期間主張延長補貼一年，並承諾在2026年中之前兩黨聯手推出新版健保計畫。報導指出，小組成員當中有幾位明年連任選舉都面臨硬仗。

共和黨賓州眾議員費茨派垂克(Brian Fitzpatrick)說，目前跟兩黨國會議員與白宮官員持續磋商，很快就會公布延長補貼兩年的提案，不過補貼對象僅適用於收入低於特定門檻的低收入民眾，而且所有獲得補貼的民眾都要承擔某個金額的自費開銷，補貼計畫最終也將轉型進入讓民眾享有免稅優惠、帳戶存款可以做為醫療費用開銷的健康儲蓄帳戶。

共和黨佛羅里達州聯邦參議員史考特(Rick Scott)的提案則以成立「川普健康自由帳戶」(Trump Health Freedom Accounts)為目標，把補貼經費導向用來支付醫療開銷的儲蓄戶頭。史考特獲得「共和黨研究委員會」(Republican Study Committee)背書。

史考特說，不支持延長補貼，但如果共和黨無法降低昂貴的醫療、住房以及食物花費，接下來將面臨民意反彈。他指出：「到時候窮人會說這些辦法都不管用，我要找能解決問題的人。」