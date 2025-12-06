旗下社群媒體X遭重罰 馬斯克反擊：歐盟應被廢除

馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X遭歐洲聯盟重罰後，他在網路上回擊表示，歐盟應該「被廢除」。（路透）

科技鉅子馬斯克 （Elon Musk）旗下社群媒體平台X遭歐洲聯盟重罰後，馬斯克今天在網路上回擊，對2.3億粉絲表示，歐盟 應該「被廢除」。

這起調查受到高度關注，被視為歐盟整頓大型科技公司決心的測試。歐盟執行委員會昨天以違反數位服務法（DSA）為由，對全球首富馬斯克擁有的X開罰1億2000萬歐元（約1億3974萬美元），理由是X違反透明度規定，包括透過「誤導性設計」讓用戶取得「藍勾勾」帳號。

調查還發現，X對廣告資訊揭露不透明，並未依照DSA規定讓研究人員取得公開資料。

這是歐盟引用DSA開出的首張罰單 。

法新社報導，馬斯克本人在罰款消息公布後，於X平台發文表示：「歐盟應被廢除，並將主權交還各個國家，讓各國政府能更有效代表人民。」

當有使用者轉發馬斯克的言論時，他回應說：「我是認真的，不是開玩笑。」他在另一則貼文補充：「我熱愛歐洲，但不喜歡歐盟這頭官僚怪獸。」

美國總統川普（Donald Trump）政府對這項處分立即開砲。副總統范斯（JD Vance）在X發文警告歐盟「應該支持言論自由，不應以無謂理由打壓美國企業」。他的貼文獲馬斯克留言回應「感激不盡」。