我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

中國戰機兩度雷達照射日本F-15 日方深夜緊急抗議

旗下社群媒體X遭重罰 馬斯克反擊：歐盟應被廢除

中央社華盛頓6日綜合外電報導
馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X遭歐洲聯盟重罰後，他在網路上回擊表示，歐盟應該「被廢除」。（路透）
馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X遭歐洲聯盟重罰後，他在網路上回擊表示，歐盟應該「被廢除」。（路透）

科技鉅子馬斯克（Elon Musk）旗下社群媒體平台X遭歐洲聯盟重罰後，馬斯克今天在網路上回擊，對2.3億粉絲表示，歐盟應該「被廢除」。

這起調查受到高度關注，被視為歐盟整頓大型科技公司決心的測試。歐盟執行委員會昨天以違反數位服務法（DSA）為由，對全球首富馬斯克擁有的X開罰1億2000萬歐元（約1億3974萬美元），理由是X違反透明度規定，包括透過「誤導性設計」讓用戶取得「藍勾勾」帳號。

調查還發現，X對廣告資訊揭露不透明，並未依照DSA規定讓研究人員取得公開資料。

這是歐盟引用DSA開出的首張罰單

法新社報導，馬斯克本人在罰款消息公布後，於X平台發文表示：「歐盟應被廢除，並將主權交還各個國家，讓各國政府能更有效代表人民。」

當有使用者轉發馬斯克的言論時，他回應說：「我是認真的，不是開玩笑。」他在另一則貼文補充：「我熱愛歐洲，但不喜歡歐盟這頭官僚怪獸。」

美國總統川普（Donald Trump）政府對這項處分立即開砲。副總統范斯（JD Vance）在X發文警告歐盟「應該支持言論自由，不應以無謂理由打壓美國企業」。他的貼文獲馬斯克留言回應「感激不盡」。

歐盟 馬斯克 罰單

上一則

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

延伸閱讀

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業
迎戰谷歌Gemini 3 OpenAI最快下周發布GPT-5.2更新

迎戰谷歌Gemini 3 OpenAI最快下周發布GPT-5.2更新
馬斯克曾誇過的「朱雀三號」入軌成功 但回收火箭失敗

馬斯克曾誇過的「朱雀三號」入軌成功 但回收火箭失敗
馬斯克點出AI正向發展3關鍵：真、美、好奇心

馬斯克點出AI正向發展3關鍵：真、美、好奇心

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」公布最新年度「亞洲實力指數」（Asia Power Index）。（路透）

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

2025-12-06 09:03
明年2月開始，航空旅客若沒有「真實身分證」(REAL ID)，需要支付45元才能通過機場安檢後登機。圖為芝加哥國際機場安檢站。(美聯社)

未有真實身分證 明年2月起 機場安檢將支付45元

2025-12-02 01:22

超人氣

更多 >
英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平

英諾貝爾獎得主：與中國相比 英國大學像第三世界水平
3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈

3星座最易怒 他遇「不可抗力因素」就火冒三丈
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣

資深顧客分享 去Trader Joe's要知道的10件挖寶秘訣
搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利

搭機可免費索取零食 空服員曝鮮為人知隱藏版福利