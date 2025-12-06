佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州一名5歲童在清晨時自己溜出門，赤腳走去Chick-fil-A吃早餐，店員報警後，警察送她回家，男童父母才發現他偷溜出門；一間在費城的Chick-fil-A示意圖。(美聯社)

佛州 傑克森維爾一名5歲男童威廉（William）在家人熟睡時悄悄起床，因肚子餓又不想吵醒父母，獨自走出家門前往住家附近的Chick-fil-A早餐店。根據傑克森維爾警局（JSO）公布的員警隨身攝影機畫面，男童穿著睡衣、赤腳在店內用餐，看起來神情輕鬆，店經理甚至免費提供雞肉迷你堡。警方隨後到場護送他回家，男童的父母才驚訝地發現自己的孩子在不知不覺中溜出門了，並感謝警員的協助。

據Today報導，警方表示，派出所第三區的裴瑞（Ryan Perri）與凱利（Bryan Kelly）警員抵達店內時，威廉向他們保證知道怎麼回家，並指向一旁的方向稱住處就在附近。等他吃完早餐準備跟警員走到停車場時，看到警車還一度猶豫，並詢問：「我要被抓去關了嗎？」凱利受訪時笑說，當他打開警車後座門時，男童很認真地提出這個問題。之後警方依據男童所說的「綠色房子、白色圍欄」在社區慢慢巡查。

Let’s start the week with some positivity! ☀️



Earlier this summer, two of our District 3 Patrol officers got a unique call: a 5-year-old had wandered into the Chick-fil-A on San Jose Boulevard all by himself. Officers Kelly and Perri found little William happily enjoying… pic.twitter.com/eNdBEskVga — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 2025年9月1日

▲ 貼文來源：X@JSOPIO（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

不過，凱利表示，附近多數住家都有白色圍欄，卻沒有綠色外牆，導致搜索一度受阻。兩名警員改以請威廉指路，最終順利找到他的家門。威廉父親菲爾（Phil）回憶，當時他仍穿著睡衣開門，看見兩名警員站在門前十分驚訝。警員詢問他是否有名叫Liam Jefferson的兒子，他回答家中只有威廉·傑佛森（William Jefferson），並以為兒子仍在房內，直到意識到情況不對，才驚覺孩子竟趁著清晨溜出家門。

根據隨身攝影機畫面，威廉的母親維多利亞（Victoria）也穿著浴袍站在車道上，與丈夫一起錯愕地向警方詢問狀況。警方說明家中已有多項安全措施，家長並未疏失。菲爾表示兒子當時異常安靜，似乎明白事態嚴重，承諾不再重複此行。菲爾也感謝裴瑞與凱利的處理方式，稱讚兩人展現專業與善意，表示此後一家人更嚴格啟動居家警報系統，「我們平常總想著防止壞人進來，沒想到還得防止好人跑出去！」