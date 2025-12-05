民主黨眾議員塔內達爾提議彈劾國防部長赫塞斯

我的頻道

編譯陳韻涵／即時報導
密西根州聯邦眾議員塔內達爾(Shri Thanedar)4日表示，基於國防部赫塞斯(Pete Hegseth)成為國防部兩宗醜聞的核心人物，他準備提案彈劾赫塞斯。

塔內達爾接受「福斯電視台」訪問時，告訴主持人布雷斯勞(Josh Breslow)說：「這位(國防)部長必須下台，他不適任。你知道的，他涉嫌不法，犯下戰爭罪，他必須下台。」

塔內達爾表示，「如果共和黨同僚願意從案件本身的合理性的觀點來審視這件事，而非僅出於對川普總統的忠誠，那麼(彈劾)這件事就可以辦到。」

「國會山莊報」報導，塔內達爾指出，赫塞斯的加密通訊軟體Signal「群聊門」是他主張彈劾赫塞斯的原因之一，另一個原因則攸關美軍9月在加勒比海攻擊運毒船的事件。

今年稍早，前白宮國家安全顧問沃茲(Mike Waltz)誤將「大西洋月刊」(The Atlantic)總編輯戈德堡(Jeffrey Goldberg)加入Signal群組，而赫塞斯隨後把美軍準備空襲葉門民兵組織「青年運動」(Houthi)的敏感訊息分享在該群組，該小組成員包括副總統范斯、國務卿魯比歐(Marco Rubio)和國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)等政府高層官員。

五角大廈監察長辦公室5日發布的報告顯示，赫塞斯使用Signal談論國防機密的行為，恐危及美軍士兵的生命，且違反國防部的規定。

赫塞斯 國防部 彈劾

