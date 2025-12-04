我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

12歲玩互聯網、21歲保研北大 她花10年證明網紅不等於學渣

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

對世界盃、奧運開綠燈 川普政府：優先處理來美觀賽球迷簽證

編譯陳韻涵／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
位於瑞士的FIFA總部。（美聯社）
位於瑞士的FIFA總部。（美聯社）

川普政府指示海外使領館，優先處理2026年世界盃 、2028年奧運等賽事球迷和投資人的簽證

美聯社取得的電報顯示，國務院本周發函給所有美國外交使團，指示優先考慮希望來美「觀看展現美國卓越成就的重大體育賽事」的球迷，以及對美進行「重大投資」的商務人士的簽證申請。

這是川普政府打擊非法移民與遊客入境的最新舉措，但因美國即將舉辦多場重大體育賽事，當局致力確保球迷能夠到場觀賽；加上世界盃5日舉辦抽籤儀式，政府此舉備受關注。

為確保入境美國的外國人對美安全無虞，國務院表示，所有簽證申請者都需要當面審查與面試，以篩選申請者是否潛藏國安風險。

領事館已增派人員，但在領使館辦理B1與B2簽證面試的等待人潮依舊熱絡。

川普11月宣布「FIFA Pass」措施，旨在協助來美觀看世界盃的外國人盡速安排簽證面試機會。

「FIFA Pass」系統讓購買明年在美國舉行的FIFA世界盃門票的國際旅客，有機會在世界各地的美國大使館優先獲得簽證面談資格。旅客可以在「FIFA入口網站」(FIFA portal)申請簽證，透過該網站有助於他們在國務院優先安排簽證面談。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，政府已增派400多名領事人員至各地使館，以應對世界盃期間的大量簽證申請需求；此外，在全球約80%地區，來美旅客可在60天內預約簽證面試。

電報內容的措施超越「FIFA Pass」計畫，旨在加快那些希望來美觀看奧運等重大體育賽事者的簽證申請流程。

2日發出的兩份電報指出，「各使領館應確保預約量充足，以接待來參加世界盃等活動的觀眾和球迷」；電報另寫道，「除了與美國再工業化(re-industrialization)相關的申請外，這些簽證申請應優先於所有其他B1與B2簽證申請。」

其他需要優先考量簽證申請的對象包括：外國外交官、因公出差的政府官員、臨時農工、宗教工作者、醫護人員，以及準備到外籍生入學率低於15%學術機構就讀的學生。

電報指出，為滿足應獲優先處理群體的需求，可大幅減少其他群體的預約名額。

簽證 世界盃 國務院

上一則

最高法院允德州 2026年使用對共和黨較有利的國會選區畫分地圖

延伸閱讀

曼達尼再與川普通話 抨擊ICE突襲並強調交接將平順

曼達尼再與川普通話 抨擊ICE突襲並強調交接將平順
川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮

川普與盧安達、民主剛果總統簽和平協議 效力堪慮
美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁

美烏特使續談促戰爭結束 華盛頓放鬆對俄制裁
川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明

川普：美俄會談還算可以 但俄烏和平進程仍未明

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
大一新生平均每八人就有一人缺乏高中數學基本技能。示意圖（美聯社）

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

2025-12-02 10:38
越來越多戰後嬰兒潮世代老年人基於稅務考量沒有在退休之後「大屋換小屋」(downsize)，選擇在家終老並且把房子當做遺產留給兒女，到時候孩子繼承房子，反而可以少繳一些稅。路透

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

2025-12-03 10:54
本季以來最冷空氣將覆蓋大平原、中西部、五大湖區和東北部地區，可能會打破數十項每日最低氣溫紀錄。(美聯社)

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

2025-12-03 20:04
「股神」巴菲特(Warren Buffett，右)和數十年好友、波克夏投資集團副董事長孟格(Charlie Munger，左)。美聯社

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

2025-11-27 12:09
19歲女學生安妮‧露西亞‧羅培茲‧貝洛沙，因非法居留，前往波士頓機場準備搭機時被聯邦移民幹員逮捕。(美聯社)

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

2025-12-03 09:54

超人氣

更多 >
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防
因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬
北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫
懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光