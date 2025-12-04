對世界盃、奧運開綠燈 川普政府：優先處理來美觀賽球迷簽證

位於瑞士的FIFA總部。（美聯社）

川普政府指示海外使領館，優先處理2026年世界盃 、2028年奧運等賽事球迷和投資人的簽證 。

美聯社取得的電報顯示，國務院 本周發函給所有美國外交使團，指示優先考慮希望來美「觀看展現美國卓越成就的重大體育賽事」的球迷，以及對美進行「重大投資」的商務人士的簽證申請。

這是川普政府打擊非法移民與遊客入境的最新舉措，但因美國即將舉辦多場重大體育賽事，當局致力確保球迷能夠到場觀賽；加上世界盃5日舉辦抽籤儀式，政府此舉備受關注。

為確保入境美國的外國人對美安全無虞，國務院表示，所有簽證申請者都需要當面審查與面試，以篩選申請者是否潛藏國安風險。

領事館已增派人員，但在領使館辦理B1與B2簽證面試的等待人潮依舊熱絡。

川普11月宣布「FIFA Pass」措施，旨在協助來美觀看世界盃的外國人盡速安排簽證面試機會。

「FIFA Pass」系統讓購買明年在美國舉行的FIFA世界盃門票的國際旅客，有機會在世界各地的美國大使館優先獲得簽證面談資格。旅客可以在「FIFA入口網站」(FIFA portal)申請簽證，透過該網站有助於他們在國務院優先安排簽證面談。

國務卿魯比歐(Marco Rubio)表示，政府已增派400多名領事人員至各地使館，以應對世界盃期間的大量簽證申請需求；此外，在全球約80%地區，來美旅客可在60天內預約簽證面試。

電報內容的措施超越「FIFA Pass」計畫，旨在加快那些希望來美觀看奧運等重大體育賽事者的簽證申請流程。

2日發出的兩份電報指出，「各使領館應確保預約量充足，以接待來參加世界盃等活動的觀眾和球迷」；電報另寫道，「除了與美國再工業化(re-industrialization)相關的申請外，這些簽證申請應優先於所有其他B1與B2簽證申請。」

其他需要優先考量簽證申請的對象包括：外國外交官、因公出差的政府官員、臨時農工、宗教工作者、醫護人員，以及準備到外籍生入學率低於15%學術機構就讀的學生。

電報指出，為滿足應獲優先處理群體的需求，可大幅減少其他群體的預約名額。