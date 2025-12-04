我的頻道

12歲玩互聯網、21歲保研北大 她花10年證明網紅不等於學渣

紐時：在美國蓋晶片廠很難的1萬8千個理由

最高法院允德州 2026年使用對共和黨較有利的國會選區畫分地圖

記者顏伶如／即時報導
最高法院4日為德州共和黨員解套，允許德州在2026年選舉時使用由川普總統推動、對共和黨較為有利的國會選區重畫地圖。下級法院先前則以2票對1票裁決指出，德州國會選區重畫有種族歧視之嫌，在最高法院判決之前暫停實施。

2026年將有期中選舉，初選則於3月登場。下級法院裁決出爐後，德州共和黨人士向最高法院聲請緊急上訴，希望保守派大法官居多數的情況下，德州國會選區重畫能夠迅速獲得拍板定案。

下級法院裁決先前被保守派大法官艾里托(Samuel Alito)擋下，等待全體大法官審議德州上訴。

下級法院認為德州選區重畫帶有種族意涵的說法遭到大法官質疑。沒有大法官簽署的最高法院裁決書寫道，德州議員「公開表示是基於政黨目的」。

自由派大法官凱根(Elena Kagan)在不同意見書中說，大法官同事不應該在這個時間點介入，否則許多德州居民將在沒有正當理由的情況下，只因為種族身分而被畫入選區，「最後的結果就是最高法院年復一年所強調的，顯然違反憲法」。

洛杉磯加大(UCLA)法學院教授韓森(Rick Hasen)在「選舉法律部落格」(Election Law Blog)撰文說，最高法院裁決為未來更多的選區重畫開綠燈，並向下級法院發出別干預的強烈訊息。

在過去幾件國會選區重畫的訴訟中，大法官便曾擋下下級法院裁決，最近案例是阿拉巴馬州與路易斯安納州在選舉之前倒數幾個月進行的選區重畫。由於川普要求共和黨要在眾議院增加五個席次，德州國會選區重畫在今夏推出。

共和黨為了在眾議院繼續保助些微多數，全國各地因此展開選區重畫角力戰。德州是第一個配合川普要求而推出選區重畫的州，密蘇里州、北卡羅來納州也都有讓共和黨得以增加席次的新版國會選區地圖。為了跟共和黨抗戰，加州通過能讓民主黨增加五席的公投。

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

聯邦掃蕩犯罪移民 下一波鎖定紐奧良等非共和黨執政城市

德州民主黨聯邦眾議員庫維拉夫婦被控賄賂 川普突特赦 民主黨支持

曾力挺阿富汗難民來美安置計畫 被責背叛MAGA 共和黨圍剿自家議員

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

因沒有做這事 美國最大中餐館被罰100多萬

北極冷鋒來襲 15州2億人凍到月底 多個城市出現冰點以下低溫

懸案近5年…1月6日前夕華府炸彈嫌犯被捕 身分曝光

