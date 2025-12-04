AI生成嬰兒版川普、普亭在網路爆紅 地緣政治新聞變有趣

美國總統川普。（路透）

名稱為「尿布外交」(Diaper Diplomacy)的社群媒體帳號，使用人工智慧(AI )生成影片把真實新聞事件裡的所有成年人都變成嬰幼兒。華爾街日報4日報導，這股「嬰兒新聞」(baby news)潮流正在走紅，川普 總統跟俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)的可愛嬰兒版現身影片，頓時讓政治新聞變得有趣；粉絲指出，嬰兒版本的新聞呈現能讓美國政治降低火氣，在國家走向兩極化之際減少民眾的焦慮與挫折感。

目前正在角度喬治亞州聯邦眾議員選舉、47歲陸戰隊退役成員布朗姆(Tori Branum)說，最喜歡的一支影片是嬰兒版的國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)對著會議室裡所有嬰兒版的軍方將領說以後不想再看到「肥胖的將軍」。布朗姆說，小嬰兒的出現令人捧腹，「從嬰兒的嘴裡講出大人的觀點，真的很好笑」。

以川普總統為主角的一支影片裡，嬰兒版的川普有著像川普一樣的招牌金髮造型，在聯合國 大會上對著所有嬰兒版的各國代表抱怨聯合國電梯故障。影片使用川普的真實聲音，但人物面部與身體則是AI生成。

「尿布外交」帳號今年5月在Instagram、X、臉書(Facebook)、YouTube推出，如今已有累計數十萬追蹤粉絲，某些影片突破數百萬瀏覽次數。

「尿布外交」走紅之後還設立的諷刺新聞網站「搖籃新聞網」(Crib News Network)，網路商店販賣商品包括馬克杯上印有嬰兒版拜登總統帶著飛行墨鏡手拿冰淇淋，滑鼠墊上印有嬰兒版馬斯克在川普造勢大會上雀躍高跳。

報導指出，「尿布外交」帳號經營者持續保持匿名，電郵回應表示「尿布外交」品牌不應該有任何特定臉孔。

「尿布外交」在社群網站X的官方帳號表示，所有影片都是由五年歷史的Mac mini電腦製作，影片收入讓經營者全家人首次獲得溫飽。

數據分析公司Sprout Social統計，「尿布外交」在Instagram的互動率比平台上其他類似帳號高出748%，而且是TikTok平台類似帳號互動率的兩倍多。互動率的計算指標包括按讚、留言評論以及分享。統計顯示，「尿布外交」觀眾有68%為女性，25歲至34歲之間年輕人占45%。