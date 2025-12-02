美國接G20輪值主席國 官網放川普照片、舊內容全刪

我的頻道

中央社華盛頓1日綜合外電報導
美國今天接任20國集團（G20）輪值主席國，G20官網上前任主席國南非的內容全遭移除，總統川普也不會邀請南非參加明年G20峰會。美聯社
美國今天接任20國集團（G20）輪值主席國，G20官網上前任主席國南非的內容全遭移除，總統川普也不會邀請南非參加明年G20峰會

法新社報導，目前G20官方網站只剩一張川普（Donald Trump）的黑白照片，以及「邁阿密2026」（Miami 2026）、「最精彩的還在後頭」（The Best Is Yet to Come）等文字。

川普拒絕讓美國官員出席上月在南非約翰尼斯堡（Johannesburg）舉行的G20峰會，並譴責南非後種族隔離時期政府對待白人少數族群的方式。

明年G20峰會將在川普位於美國佛羅里達州多羅（Doral）的高爾夫俱樂部舉行，川普也已表示不歡迎南非與會，這將是G20成立20多年來首次有成員國被排除在外。

川普政府也不接受南非輪值G20主席國期間規劃的議程，包括「公正的能源轉型」及債務永續性等。川普公開質疑氣候變遷的科學共識，並大力支持化石燃料產業。

美國國務院表示，川普將「讓G20回歸其推動經濟成長與繁榮的核心使命，以取得成果」。

聲明指出，美方將優先聚焦3大主題，包括「透過減輕法規負擔來促進經濟繁榮、實現能源供應鏈價格合理且安全，以及開創新科技與創新」。

