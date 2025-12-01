我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港宏福苑大火 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

川普二度執政後 司法部「第10名大法官」爆出走潮

為將來買房、退休做準備 美青少年在家長鼓勵下進軍股市

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國青少年在家長鼓勵之下紛紛進軍股市。示意圖（路透）
美國青少年在家長鼓勵之下紛紛進軍股市。示意圖（路透）

華爾街日報報導，如今美國青少年在家長鼓勵之下紛紛進軍股市，為將來買房、退休預做準備。金融服務機構嘉信理財(Charles Schwab)2024年調查報告指出，Z世代(Gen Z)投資人平均是在19歲開始買股票，比千禧世代(Millennials)投資人開始買股票的年紀小了六歲。根據規定，年滿18歲才能自行開立金融帳戶，但未成年兒童可透過託管帳戶由父母幫忙操作投資。

報導指出，19歲的鄭優優(Yoyo Zheng，音譯)在曼哈頓唐人街長大，從小幫身為移民的父母翻譯稅表，也注意到同學住家環境比自己家裡好。

目前在大學主修金融與會計的鄭優優說，高中時在金融課上學到如何投資，看到股票模擬遊戲裡虛擬成本10萬元變成30元，讓她感到非常驚奇。她說，由於父母財務狀況常常不穩定，「我覺得有責任實現財務穩定」。

今年2月，鄭優優把在餐廳及眼科診所打工賺得的工資存款拿來買股票，在一波晶片產業上漲期間，選擇與人工智慧(AI)有關的企業股票，例如輝達(Nvidia)、 超微(Advanced Micro Devices)等，投資組合(portfolio)大約25%則購買比特幣做為長期賭注。

兩個月後，川普總統宣布關稅措施，股市應聲下跌，鄭優優股票縮水近2000元。菜鳥投資者可能因此被嚇跑，但鄭優優說，父親早就告訴她：「不能盲目相信市場。」

鄭優優繼續持有股票，後來市場恢復，讓她相信自己做對了。她表示，希望投資能用來繳某部分的大學學費，甚至存錢做為購買公寓的頭期款(down payment，又稱首付款)。

報導指出，13歲麻州女孩米蘇‧波比(Mizu Pope)還沒有資格投票或開車，但已經可以在母親允許下買賣股票。波比喜歡購買自己使用產品的公司股票，例如網飛(Netflix)、麥當勞(McDonald's)。

她說：「我只想看看這是怎麼一回事，看看我能賺多少錢。」

波比是在母親建議下開始學習操作股票，把幫鄰居推垃圾筒在路邊的打工所得用來投資。

華爾街 McDonald's 麻州

上一則

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

下一則

聯邦上訴法院：前川普私人律師哈巴出任聯邦檢察官違法

延伸閱讀

鑽「僅退款」漏洞 上海17歲少年詐電商平台400萬 判6年

鑽「僅退款」漏洞 上海17歲少年詐電商平台400萬 判6年
如何培養出高情商的孩子？ 九大心法請收下

如何培養出高情商的孩子？ 九大心法請收下
章瑩穎命案8年了 父母未獲分毫賠償 盼能再來美尋女

章瑩穎命案8年了 父母未獲分毫賠償 盼能再來美尋女
身高1米3貧女當50天話務員領3千元 為何獲刑3年2個月？

身高1米3貧女當50天話務員領3千元 為何獲刑3年2個月？

熱門新聞

根據新規定調整，70歲退休可領最高額社安金。(美聯社)

1960後出生者 後年起67歲可領「全額社安金」

2025-11-29 21:51
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12
白宮發言人李維特。（美聯社）

白宮發言人李維特親戚逾期居留且涉非法 遭移民拘留

2025-11-26 08:25

超人氣

更多 >
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪