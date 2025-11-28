當年湊不出學費受幫助 史考特投資老友助窮困生的新創公司

著名慈善家史考特(MacKenzie Scott)不但樂善好施，而且她的捐贈都不附帶任何條件。(美聯社)

亞馬遜創辦人貝佐斯 前妻史考特(MacKenzie Scott)向來以樂善好施聞名，而且她的捐贈都不附帶任何條件。鮮少人知道，她就讀普林斯頓大學時曾受室友塔肯頓(Jeannie Tarkenton)幫助支付學費才免於輟學，如今善心起了漣漪效應，史考特最近投資塔肯頓的新創公司，貸款 給低收入 學生。

史科特在10月15日一篇文章中，將時隔多年後投資室友的舉動描述為「慷慨與感恩的結晶」。

史考特大二時，因為還差1000元，眼看就要輟學，塔肯頓主動相助，說服父親借錢給史考特。塔肯頓形容當年兩人的交情，她甚至願意把左腎捐給史考特，因為朋友之間就該如此。

塔肯頓說，大學時史考特勤奮好學、成績優異而且目標明確，還沒畢業就已被一個競爭激烈的計劃所錄取。

根據富比士(Forbes)富豪排行，史考特目前淨資產約340億元；她2019年與貝佐斯離婚後，將主要來自亞馬遜股票的190億餘元捐贈出去，得知塔肯頓創辦專為低收入學生提供無需保人、以成績為依據的助學貸款公司Funding U時，毫不猶豫就投入資金。

塔肯頓幫史考特解決學費危機25年之後，Funding U於2015年成立，塔肯頓意識到，四分之一世紀以來大學學費不斷上漲，將愈來愈多學生推向史考特當年的處境，史考特也對老友幫助窮困學生完成學業的使命表示認同。

史考特本人也捐款無數，除了散見在文章和她個人網站Yield Giving資料庫之外，很少公開談論，

塔肯頓透露，史考特提供Funding U用以降低風險的大部分次級貸款(junior debt)，以優惠利率放貸，收益低於市場預期，需要更長時間才能回收。Funding U 其餘 70% 資金來自銀行。

社會變革平台Panorama創辦人菲茨傑拉德(Gabrielle Fitzgerald)說，在善意和慷慨日漸稀少的時代裡，史考特與塔肯頓之間的故事著實令人感動，也提醒世人：助人不僅在當下是好事，未來也可能產生巨大影響。