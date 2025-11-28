當年湊不出學費受幫助 史考特投資老友助窮困生的新創公司

我的頻道

編譯周芳苑／即時報導
著名慈善家史考特(MacKenzie Scott)不但樂善好施，而且她的捐贈都不附帶任何條件。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯前妻史考特(MacKenzie Scott)向來以樂善好施聞名，而且她的捐贈都不附帶任何條件。鮮少人知道，她就讀普林斯頓大學時曾受室友塔肯頓(Jeannie Tarkenton)幫助支付學費才免於輟學，如今善心起了漣漪效應，史考特最近投資塔肯頓的新創公司，貸款低收入學生。

史科特在10月15日一篇文章中，將時隔多年後投資室友的舉動描述為「慷慨與感恩的結晶」。

史考特大二時，因為還差1000元，眼看就要輟學，塔肯頓主動相助，說服父親借錢給史考特。塔肯頓形容當年兩人的交情，她甚至願意把左腎捐給史考特，因為朋友之間就該如此。

塔肯頓說，大學時史考特勤奮好學、成績優異而且目標明確，還沒畢業就已被一個競爭激烈的計劃所錄取。

根據富比士(Forbes)富豪排行，史考特目前淨資產約340億元；她2019年與貝佐斯離婚後，將主要來自亞馬遜股票的190億餘元捐贈出去，得知塔肯頓創辦專為低收入學生提供無需保人、以成績為依據的助學貸款公司Funding U時，毫不猶豫就投入資金。

塔肯頓幫史考特解決學費危機25年之後，Funding U於2015年成立，塔肯頓意識到，四分之一世紀以來大學學費不斷上漲，將愈來愈多學生推向史考特當年的處境，史考特也對老友幫助窮困學生完成學業的使命表示認同。

史考特本人也捐款無數，除了散見在文章和她個人網站Yield Giving資料庫之外，很少公開談論，

塔肯頓透露，史考特提供Funding U用以降低風險的大部分次級貸款(junior debt)，以優惠利率放貸，收益低於市場預期，需要更長時間才能回收。Funding U 其餘 70% 資金來自銀行。

社會變革平台Panorama創辦人菲茨傑拉德(Gabrielle Fitzgerald)說，在善意和慷慨日漸稀少的時代裡，史考特與塔肯頓之間的故事著實令人感動，也提醒世人：助人不僅在當下是好事，未來也可能產生巨大影響。

低收入 貸款 貝佐斯

MIT研究：AI已可取代美11.7%勞動力 相當於1.2兆薪資

貝佐斯隔4年再任管理職 當AI新創公司共同執行長

貝佐斯隔4年再任管理職 當AI新創公司共同執行長
亞馬遜AWS強勁成長的秘訣？貝佐斯十多年前就已透露

亞馬遜AWS強勁成長的秘訣？貝佐斯十多年前就已透露
紐時：貝佐斯成立AI公司「普羅米修斯計畫」 擔任CEO

紐時：貝佐斯成立AI公司「普羅米修斯計畫」 擔任CEO
參議員手機紀錄不當遭扣可索賠 兩黨同批「自肥條款」

參議員手機紀錄不當遭扣可索賠 兩黨同批「自肥條款」

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板

不是竹棚 香港宏福苑大火關鍵找到了 港府：包窗戶的發泡膠板
再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多

再開關稅紅利支票 川普：可能完全取消所得稅 因為關稅收入很多
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起

陪父訪中闖禍被「冷處理」？金正恩愛女破紀錄神隱84天 外界揣測四起