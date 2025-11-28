我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

全城過節街道冷 紐約法拉盛主街反塞爆人潮

海湖莊園禁航區新規實施 棕櫚灘社區飽受飛機噪音困擾

記者顏伶如／即時報導
海湖莊園檔案照。（路透）
海湖莊園檔案照。（路透）

華盛頓郵報28日報導，美國特勤局(US Secret Service)今年10月對川普總統私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)上空列為禁航區(no-fly zone)的規定做出調整之後，飛機紛紛改道，佛羅里達州棕櫚灘(Palm Beach)其他億萬富豪的住家因此受到飛機噪音困擾，即使川普不在海湖莊園的期間，禁航區規定仍然有效。

報導指出，棕櫚灘的寧靜環靜與生活型態吸引許多富豪前來，搭乘私人船隻或私人飛機出入方便，可是海湖莊園禁航區規定卻讓周邊交通面臨封鎖限制；海湖莊園附近領空如今每周七天、每天24小時列為禁航區，即使川普不在海湖莊園私人住所也一樣，原本從棕櫚灘國際機場(Palm Beach International Airport)出發的航班必須更改飛行路線，某些社區因此面臨飛機噪音增加。

棕櫚灘郡(Palm Beach County)行政長官魏斯(Gregg Weiss)表示：「我們要盡一切所能確保總統獲得保護，我們也了解總統在這裡，因此需要採取相關措施。但當總統不在這裡的時候，為什麼要繼續這麼做呢？有什麼理由嗎？」

當地官員說，特勤局宣布禁航新規的兩天之後，新版規定便於10月20日生效實施。

「機場噪音公民委員會」(Citizens' Committee on Airport Noise)主席南西‧普拉姆(Nancy Pullum)表示，事前毫無預備階段，根本沒有人知道，就連航管員、機場、棕櫚灘郡也都不知道。

普拉姆住在西棕櫚灘(West Palm Beach)歷史悠久的艾爾希德(El Cid)社區，就在海湖莊園北部。她說，飛機噪音震耳欲聾，可以聽到飛機飛過時正在加速，「出去倒垃圾時，抬頭就能看到機腹」。

川普1985年買下海湖莊園之後，曾經三度針對棕櫚灘國際機場航班噪音對郡政府與機場提告。第一起訴訟是1995年，郡政府同意擴寬飛航路線，讓經過海湖莊園上空的班次減少，並且將機場南部一塊200英畝空地租給川普，官司在一年之後撤告。川普後來在空地上興建了川普國際高爾夫俱樂部(Trump International Golf Club)。

第二起訴訟2010年提出，後來被法院撤銷。川普在2015年又對機場提告，當時川普曾說，興訟是為了保護全國最棒的某些房子及最棒的地標，「如今都因為飛機而受到嚴重傷害」。訴訟在川普贏得2016年大選後撤銷，海湖莊園上空禁航令只在川普停留當地期間有效。

川普 華盛頓郵報 佛羅里達州

上一則

黑五購物1.87億人次料創高 川普關稅反覆 商家備貨不及

延伸閱讀

與川普談判很難搞？巴西贏得TACO交易 學習交手致勝三招

與川普談判很難搞？巴西贏得TACO交易 學習交手致勝三招
華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗
川普對台海議題保持沉默 WSJ：台灣解讀為「無聲勝有聲」

川普對台海議題保持沉默 WSJ：台灣解讀為「無聲勝有聲」
防川普想動格陵蘭…丹麥設「守夜人」24小時緊盯言行

防川普想動格陵蘭…丹麥設「守夜人」24小時緊盯言行

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
田納西州Red Ginger Buffet中餐館華人老闆夫婦因承認涉及多項移民重罪，其中一項最高可判處十年徒刑，並可能面臨高額罰款。(截自谷歌地圖)

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

2025-11-25 11:11
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利
4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期

4生肖中年拚出頭 他敢衝敢試年底迎事業收穫期
香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命

香港宏福苑77年來最嚴重火災 史上最慘大火奪600命
紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返

紐時：美向歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭施壓要求展開大規模遣返
巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險

巴菲特故友、億萬富豪孟格晚年不為人知的生活點滴與投資冒險