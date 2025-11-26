水壺外漏害他花1萬2000元修電動車 保險公司拒理賠

現代Ioniq 5電動車示意圖。（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)25日報導，佛羅里達州 男子麥考米克(Michael McCormick)駕駛現代汽車(Hyundai)Ioniq 5全電動休旅車，在4號州際公路(Interstate 4)踩煞車導致放在後座的20盎司水壺向前彈飛，撞到駕駛座後開始漏水，連他的腳踝都被潑溼，車子儀表板幾分鐘之後亮起警示訊號，返家時車子的訊號燈已經故障，引擎無法關閉。

車廠維修團隊告訴麥考米克，駕駛座下方的電路系統因為進水而受損，座位有沙子也是造成故障的原因之一，電路系統更新花費要1萬1882.08元，這些項目都不在車輛的保修(warranty)或保險 範圍之內。

他表示，車廠人員說不是廠商出現產品缺陷(defect)，而是「外部因素」(external factors)導致故障，州農保險(State Farm)拒絕理賠的原因則是問題是長時間侵蝕造成，不是突然發生的意外事故。

麥考米克接受地方電視台WFTV 9訪問時說，聽到金額非常震驚，「我嚇到了，這麼高的費用竟然不在理賠範圍之內，這樣是不對的，我又沒做錯任何事」。

「金錢智慧」報導，麥考米克學到的教訓是，即使是潑灑少量的水，如果剛好發生在某個地點，在高度仰賴科技的現今電動車 裡，就可能造成連鎖反應。麥考米克表示，孩子坐在後座難免會把東西灑出來。

報導指出，為了避免像麥考米克一樣的處境，消費者最好備妥急難預備金，並且仔細查看汽車保險方案，例如詢問保險人員「突發意外損壞」(sudden accidental damage)究竟包括哪些項目、什麼情況下的進水問題可以獲得理賠、電動車零組件故障如何處理、是否一定要使用原廠零件(OEM parts)而導致自掏腰包花費增加。另外，消費者也要確實查看汽車製造商的保修規定。