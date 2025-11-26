我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港5級大火入夜仍未能撲滅…今日你應知道5件事

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

水壺外漏害他花1萬2000元修電動車 保險公司拒理賠

記者顏伶如／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
現代Ioniq 5電動車示意圖。（美聯社）
現代Ioniq 5電動車示意圖。（美聯社）

理財網站「金錢智慧」(MoneyWise)25日報導，佛羅里達州男子麥考米克(Michael McCormick)駕駛現代汽車(Hyundai)Ioniq 5全電動休旅車，在4號州際公路(Interstate 4)踩煞車導致放在後座的20盎司水壺向前彈飛，撞到駕駛座後開始漏水，連他的腳踝都被潑溼，車子儀表板幾分鐘之後亮起警示訊號，返家時車子的訊號燈已經故障，引擎無法關閉。

車廠維修團隊告訴麥考米克，駕駛座下方的電路系統因為進水而受損，座位有沙子也是造成故障的原因之一，電路系統更新花費要1萬1882.08元，這些項目都不在車輛的保修(warranty)或保險範圍之內。

他表示，車廠人員說不是廠商出現產品缺陷(defect)，而是「外部因素」(external factors)導致故障，州農保險(State Farm)拒絕理賠的原因則是問題是長時間侵蝕造成，不是突然發生的意外事故。

麥考米克接受地方電視台WFTV 9訪問時說，聽到金額非常震驚，「我嚇到了，這麼高的費用竟然不在理賠範圍之內，這樣是不對的，我又沒做錯任何事」。

「金錢智慧」報導，麥考米克學到的教訓是，即使是潑灑少量的水，如果剛好發生在某個地點，在高度仰賴科技的現今電動車裡，就可能造成連鎖反應。麥考米克表示，孩子坐在後座難免會把東西灑出來。

報導指出，為了避免像麥考米克一樣的處境，消費者最好備妥急難預備金，並且仔細查看汽車保險方案，例如詢問保險人員「突發意外損壞」(sudden accidental damage)究竟包括哪些項目、什麼情況下的進水問題可以獲得理賠、電動車零組件故障如何處理、是否一定要使用原廠零件(OEM parts)而導致自掏腰包花費增加。另外，消費者也要確實查看汽車製造商的保修規定。

保險 電動車 佛羅里達州

上一則

川普特赦2火雞 戲稱查克和南西 暗諷民主黨

下一則

邁向正義與療癒 16印第安孩童遺骨百年後歸鄉

延伸閱讀

鴻海電動車報捷 插旗日本計程車租賃業

鴻海電動車報捷 插旗日本計程車租賃業
民主黨眾議員被控盜領500萬救災經費 她否認指控、拒絕辭職

民主黨眾議員被控盜領500萬救災經費 她否認指控、拒絕辭職
劉揚偉：鴻海每年投資AI上看30億美元 EV製造將走上PC代工模式

劉揚偉：鴻海每年投資AI上看30億美元 EV製造將走上PC代工模式
台泰合作變調？泰石油巨擘：擬出清與鴻海電動車事業持股

台泰合作變調？泰石油巨擘：擬出清與鴻海電動車事業持股

熱門新聞

美國在1960年代至90年代，曾是稀土生產的領導者，如今卻受制於中國。(路透)

這2項決定讓美一失足成千古恨 稀土主導權拱手讓中國

2025-11-22 13:07
持有紅藍卡的民眾當中，超過一半參加紅藍卡優勢計畫。（美聯社）

史上首見…保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

2025-11-21 08:16
退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病。示意圖（美聯社）

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

2025-11-24 09:21
芝加哥奧海爾國際機場的TSA布告，提醒民眾辦理真實身分證。將來搭機時如果未持真實身份證或有效護照，可能要支付18元費用。(美聯社)

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

2025-11-22 00:30
遠距醫療公司Done Global創辦人何如佳；根據其領英網頁，何如佳畢業自中國北京大學，來美取得卡內基美隆大學產品開發碩士學位。(取自Ruthia He領英網頁)

「靠客戶藥物成癮習慣賺錢」 華裔女企業家恐遭判數十年徒刑

2025-11-19 19:37
一名委內瑞拉裔婦女詐騙紅藍卡500萬元，除判罪外，司法部並向法院起訴，剝奪她的公民權。(美聯社)

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

2025-11-24 16:12

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生