川普最快今天宣布歐記健保保費補助修正方案

美國總統川普。（歐新社）

俗稱歐記健保 (Obamacare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)保費 補助今年底即將到期，補助是否延長成為兩黨在國會的角力焦點。MSNBC網站23日報導，白宮官員透露，川普總統最快將於24日宣布修正方案，並要求國會提案避免ACA保費調漲。

官員說，川普與聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)主任奧茲(Mehmet Oz)將在白宮宣布如何避免歐記健保保費變貴等問題，參議院多數黨領袖熊恩(John Thune)與眾院議長強生(Mike Johnson)24日下午也將在國會舉行記者會說明提案。

歐記健保保費補助是否延長，將衝擊2200萬美國民眾。報導指出，共和黨 參議員同意12月中旬針為延長補助進行投票，但投票能否通過在參眾兩院都是未知數。

報導指出，聯邦政府關門期間，民主黨猛打ACA保費明年即將漲價的話題，對川普與共和黨造成政治壓力，共和黨因此端出因應方案。