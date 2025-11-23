美智庫：未來3個月至半年 如何嚇阻中國攻台

我的頻道

編譯中心／即時報導
圖為駐守金門的國軍官兵10月列隊前進。(路透)
美國智庫蘭德公司（RAND）11月初發布「中國突發事件之經濟嚇阻」報告，提到嚇阻中國攻台是美國及其盟友安全規畫的核心焦點，除了組成外交聯盟和軍事準備等手段，也可結合制裁等經濟措施，作為嚇阻工具組中的重要元素。

這些規畫涵蓋軍事策略制定、與理念相近國家建立夥伴關係和衝突情境的兵推及模擬，例如制裁等經濟措施也是嚇阻工具的一環。

該報告探討中國可能在未來3個月至半年內封鎖或攻台的想定，並討論美、澳洲日本及英國可能可以採取哪些經濟措施嚇阻這類侵略行為，與這些措施可能如何影響中國採取的行動。

該報告寫道，美國可採取多種不同措施，若有充分證據顯示，中國可能在未來3至6個月內攻台，美國可能實施預防性制裁；澳洲則只有在研判來自中國的威脅攸關其國家存亡，抑或嚴重且不可逆地危及澳洲安全利益時，才會祭出經濟嚇阻工具，且華府需先施壓，坎培拉才會加入有意義的預防性行動。

在日本的部分，該國擁有較高技術能力，能相對快速地實施制裁，但做出此一政治決定對日本政府將相當困難。日方將考量制裁的有效性、來自中方的報復、旅居中國的日本公民及其資產是否安全。即日本也需來自國際社會，尤其是其盟邦美國的施壓。

至於英國，鑒於來自中國的報復，英國經濟恐需付出很高代價。但若英國盟邦已對此形成強烈共識並加以施壓，尤其是美國，那英方可能也將對中國實施嚴厲懲罰。

該報告提到，評估預防性制裁效果的最大未知數，也許就是中國事前的準備程度。北京雖正建構較不易受外部壓力影響的經濟體，但中國的經濟及就業仍高度仰賴出口。

當台海危機看似可能在3至6個月內發生時，美國可採取的措施，包含研判預防性的經濟制裁，是否可能對北京計畫的行動造成任何戰略效果？

若答案為「是」，就對北京發出信號，表明將提前實施制裁和其他相關經濟措施。若北京無視，就進一步祭出金融制裁，特別是對中國主要銀行及中國的跨境銀行支付系統，或其他能讓中國做跨境支付的機制。

該報告並建議，美國可對中國攻台行動中至關重要的產品祭出出口管制，同時確保其盟邦與夥伴國也參與相關經濟制裁。單憑制裁雖不太可能達到嚇阻效果，但可作為嚇阻工具組中的重要環節。最有效的方法仍是結合多種工具，使中國了解一旦動手，就將面臨艱困的戰鬥，或即使共軍成功攻占台灣，中國本身也將「元氣大傷」。

