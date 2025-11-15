我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：特斯拉要求美製車輛全面排除中國零組件

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中英

華爾街日報：特斯拉要求美製車輛全面排除中國零組件

中央社北京15日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
電動車廠特斯拉（Tesla）要求其供應商在美國製造汽車時，不得使用中國製零組件。（路透）
電動車廠特斯拉（Tesla）要求其供應商在美國製造汽車時，不得使用中國製零組件。（路透）

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，電動車廠特斯拉（Tesla）正要求其供應商在美國製造汽車時，不得使用中國製零組件，再度凸顯美中地緣政治緊張局勢加劇造成的影響。

消息人士透露，特斯拉今年稍早已決定讓美國製特斯拉車款停用中國供應商提供的零組件。特斯拉與旗下供應商現已採用其他國家生產的零組件取代部分中國零組件。

部分消息人士指出，特斯拉目標是未來1至2年內把其他所有中國製零組件全部替換成其他來源。

自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致中國貨物流動受阻以來，特斯拉持續努力降低美國車輛對中國零組件的依賴，也鼓勵中國供應商前往墨西哥在內的其他國家設廠。

消息人士指出，美國總統川普（Donald Trump）今年對中國輸美商品課徵高額關稅後，特斯拉已加速推進這項排除中國零組件的策略。

美中之間地緣政治對立，以及這對全球汽車供應鏈造成的影響，更加凸顯特斯拉推動去中國化策略的迫切程度。

報導指出，過去數周中國與荷蘭因安世半導體（Nexperia）產生齟齬，再次導致車用晶片供應受擾，這引發特斯拉內部討論加速供應鏈多元化的必要性。特斯拉暫未回應華爾街日報置評請求。

特斯拉 華爾街 供應鏈

上一則

擁抱996 矽谷AI族每周工作100小時 想用2年跑完20年進度

延伸閱讀

Waymo自駕計程車上高速公路 領先特斯拉

Waymo自駕計程車上高速公路 領先特斯拉
馬斯克為救銷量低頭 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay

馬斯克為救銷量低頭 特斯拉將擁抱「宿敵」蘋果的CarPlay
馬斯克：特斯拉餐廳可能落腳巴洛阿圖

馬斯克：特斯拉餐廳可能落腳巴洛阿圖
研究顯示：馬斯克參與政治 特斯拉少賣百萬輛

研究顯示：馬斯克參與政治 特斯拉少賣百萬輛

熱門新聞

95歲的「股神」巴菲特表示，他近1500億元遺產將改捐贈給三名子女的基金會。(美聯社)

捐出99％財富? 巴菲特：行不通 改贈3子女

2025-11-13 01:14
北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳說，他從不會說英語的母親教他英文的方式，學到了一項關鍵領導能力。路透

黃仁勳：不諳英文的母親教我英文 讓我學會關鍵能力

2025-11-14 08:39
能跟隨超級富豪到處遊山玩水的私人員工，已成為美國Z世代熱門工作。（路透）

年薪高達25萬美元還能到處遊山玩水 美國年輕人瘋搶這工作

2025-11-13 07:10
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41
前共和黨佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）。（美聯社）

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

2025-11-14 15:26

超人氣

更多 >
控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身

控性侵終結蓋茨政治生涯 17歲少女被爆為籌牙套費而賣身
中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告

中日衝突升溫…中國外交部突發「暫勿前往日本」通告
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品

對等關稅大倒退…川普簽行政命令 豁免百項食品
上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說

上ChatGPT找答案會有副作用？ 連公司執行長都不敢明說