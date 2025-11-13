我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

BBC向川普道歉 主席親自致函白宮 承認錯誤但拒付賠款

不敵聯邦施壓？加州將撤銷1萬7000移民的商業駕照

美政府停擺期間6萬人失業 重開首日仍近千航班取消

中央社華盛頓13日專電
11日共有1264個航班被取消，相較於10日的2422個航班和9日的2953個航班有所下降。圖為10日在喬州亞特蘭大的哈茲菲爾德-傑克森（Hartsfield-Jackson）國際機場航班資訊顯示屏。歐新社
11日共有1264個航班被取消，相較於10日的2422個航班和9日的2953個航班有所下降。圖為10日在喬州亞特蘭大的哈茲菲爾德-傑克森（Hartsfield-Jackson）國際機場航班資訊顯示屏。歐新社

美國國會通過妥協撥款法案，總統川普昨晚簽署成法，正式終結美國史上最長的政府停擺。白宮估計，約有6萬名非聯邦政府員工因政府關門造成的經濟影響而失業；另外，儘管政府重啟運作，今天仍有近千航班遭取消。

共和黨和民主黨籍國會議員的預算僵局觸發聯邦政府停擺43天，創下美國史上最長的政府停擺。

美國聯邦政府重啟運作後，白宮國家經濟會議（National Economic Council）主席哈塞特（Kevin Hassett）今天向媒體表示，這次政府關門每周造成約150億美元的損失。

他指出，白宮經濟顧問委員會估計，約有6萬名非聯邦政府員工因政府關門造成的經濟影響而失業。

在美國這場預算僵局期間，數百萬人的糧食補助受影響、數十萬聯邦雇員領不到薪水，還造成航空交通大亂，飛航管制人員缺勤激增導致許多航班延誤或取消。

美媒「國會山莊報」（The Hill）報導，今天仍有近千航班遭取消。根據航班追蹤網站FlightAware數據，截至美東時間早上10時，共有996個航班遭取消，超越前一天的910個航班。

報導指出，11日共有1264個航班被取消，相較於10日的2422個航班和9日的2953個航班有所下降。

川普昨晚簽署法案，使聯邦政府得以重啟運作至明年1月30日。不過，這次政府關門造成的影響預計不會在短時間內消失，特別是在航空交通方面。

先前在政府關門期間，由於人力短缺及航空安全疑慮，美政府下令減少航班。在國會通過法案以重啟政府後，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）宣布，削減6%航班的措施將維持不變。

達菲及聯邦航空總署（FAA）昨天發布聲明表示：「在FAA持續評估系統是否能逐步恢復正常運作之際，這項6%的削減幅度將維持不變。」

聯邦政府 政府關門 白宮

上一則

才投下關鍵投票 民主黨溫和派要角費特曼倒地住院

延伸閱讀

中國採購美國大豆據報陷停滯 中方稱堅持互利合作

中國採購美國大豆據報陷停滯 中方稱堅持互利合作
美政府停擺43天市場無感 重啟後經濟走向如何？

美政府停擺43天市場無感 重啟後經濟走向如何？
白宮官員：研擬調降食品關稅 壓低咖啡、香蕉價

白宮官員：研擬調降食品關稅 壓低咖啡、香蕉價
美政府重啟 將現經濟數據洪流 牽動聯準會今年最後利率決策

美政府重啟 將現經濟數據洪流 牽動聯準會今年最後利率決策

熱門新聞

北京航天飛行控制中心飛控大廳11月1日拍攝的神舟20號航天員乘組和神舟21號航天員乘組會師後拍攝「全家福」照片的實時畫面。(新華社)

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

2025-11-11 04:59
隨生活成本上升與工作模式彈性化，美國愈來愈多中產階級尋求定居海外，以提高美元購買力、生活品質及降低稅負。示意圖。（取自Unsplash.com）

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

2025-11-08 02:04
單獨用餐本身就可能讓人感到尷尬。示意圖（路透）

獨自用餐卻被拒安排好位置？他離席引熱議

2025-11-10 16:41
示意圖。（取自123RF）

腫瘤學家：4種罹癌徵兆常被忽視…快看醫生

2025-11-12 12:39
印地安納州一名女清潔工，上門提供家事清潔時走錯地址，不幸遭屋主開槍射殺；警方在發生命案的住宅門廊蒐集證物。(美聯社)

印第安納州清潔婦走錯地址 遭屋主槍殺

2025-11-08 19:15
7日起減少美國最繁忙機場的航班數量。示意圖。（路透）

政府癱瘓 全美今逾1200航班停飛…這幾個機場最慘

2025-11-07 18:34

超人氣

更多 >
近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠

近三年人氣旺又高評分古裝劇TOP10 「長相思」排第五、這齣零負評奪冠
吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應
好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事

好市多被重罰80多萬美元 因「明知故犯」做這件事
華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出

華人加價搶購爾灣房 1年後虧70萬賣出
杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好

杭州110歲爺「骨齡只有80歲」 每天必吃一物、兩大愛好