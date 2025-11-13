才投下關鍵投票 民主黨溫和派要角費特曼倒地住院

我的頻道

好市多11月新商品 這5項獲推薦

世界新聞網王若馨／即時報導
民主籍賓州聯邦參議員費特曼。(路透)
民主籍賓州聯邦參議員費特曼。(路透)

民主籍賓州聯邦參議員費特曼(John Fetterman)在住家附近晨間散步時跌倒，他的辦公室周四表示，基於「高度謹慎」將他送醫。

醫生診斷，56歲的費特曼「心室纖維顫動再度發作」，心臟一度無法正常輸出血液，導致他頭暈倒地並造成臉部擦傷。

費特曼辦公室表示目前他情況良好，將留院接受觀察。

身為民主黨中最知名的溫和派之一，費特曼周一晚間在參院就短期延長法案投下贊成票後返回賓州住家，他是八名跨黨派支持共和黨版本法案的參議員之一。

費特曼近年面臨多項健康挑戰，他在2022年5月競選聯邦參議員期間中風，之後透露自己其實已忽視警訊好幾個月；醫生為他植入具去顫功能的心律調節器。

中風也造成他出現「聽覺處理障礙」，使他有時在受訪或參院聽證會上需要使用即時字幕設備。

2023年2月，費特曼入住華特里德國家軍事醫學中心(Walter Reed National Military Medical Center)接受憂鬱症臨床治療。他的團隊表示，他的心理狀況在中風及宣誓就任後數個月愈趨嚴重。費特曼當時住院六周，於當年春季重返工作，並表示治療已大幅改善他的心理健康。

他的回憶錄「不受束縛」(Unfettered)甫於本周二出版，費特曼連番出席了數場宣傳活動，書中詳述他在2022年中風後以及在華府任職期間對抗憂鬱症的經歷。

