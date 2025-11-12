前總統甘迺迪外孫角逐聯邦眾議員 批川普釀「憲政危機」

我的頻道

記者顏伶如╱即時報導
史洛斯柏格檔案照。（美聯社）
史洛斯柏格檔案照。（美聯社）

前總統甘迺迪(John F. Kennedy)的外孫史洛斯柏格(Jack Schlossberg)宣布角逐代表紐約市的聯邦眾議員，有線電視新聞網(CNN)報導，史洛斯柏格是甘迺迪直系親屬參選公職的第一例。史洛斯柏格在宣布參選的影片中說，國家現在正處於轉捩點，所有層面都出現危機，大又美法造成生活開銷上漲危機，勞工家庭仰賴的社會計畫如健保、教育、托兒面臨歷史性的刪減，還發生貪腐危機。

史洛斯柏格的父親是設計師愛德溫‧史洛斯柏格(Edwin Schlossberg)，母親是甘迺迪的女兒卡洛琳‧甘迺迪(Caroline Kennedy)。

32歲的史洛斯柏格在參選聲明中聚焦民眾的財務負擔能力，批評川普總統在橢圓形辦公室裡決定贏家與輸家，「這是裙帶關係，不是資本主義，而且是憲政危機，因為一個危險人物控制著政府三個分支，剝奪公民的民權，讓批評者噤聲」。

民主黨紐約州第12選區聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)即將退休，史洛斯柏格將爭取席次。

史洛斯柏格在聲明裡並未提及家庭出身，只說在選區出生、成長。史洛斯柏格就讀私立科里吉特學校(Collegiate School)。

網路宣傳與媒體受訪時，史洛斯柏格經常強調出身於民主黨年輕進步派，推動世代改革，在紐約市長選舉時支持曼達尼(Zohran Mamdani)，不顧另一位有姻親關係的候選人前紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)。葛謨的前妻是甘迺迪姪女凱瑞‧甘迺迪(Kerry Kennedy)。

