聯邦政府快重開了 川普：航管人員現在就回去上班

聯邦政府快重開了 川普喊「航管人員現在就回去上班」

記者陳熙文／華盛頓即時報導
受機場人手短缺影響，全美各大機場減班，旅客大排長龍景象隨處可見。圖為紐約拉瓜地亞機場旅客排隊等候安檢。(美聯社)
受機場人手短缺影響，全美各大機場減班，旅客大排長龍景象隨處可見。圖為紐約拉瓜地亞機場旅客排隊等候安檢。(美聯社)

美國聯邦參議院9日晚間通過程序表決，跨過60票同意票門檻，確定聯邦政府有機會在本周開門，美國總統川普10日呼籲所有航空交通管制人員現在就回到工作崗位上，並威脅說，任何不願意回到工作崗位上的航管人員將會被扣留薪資。

美國聯邦政府關門進入第41天，又逢即將迎接11月底的感恩節假期，已經嚴重影響到美國的空中交通，盡管聯邦政府最快本周就會開門，川普10日仍在社群網路「真實社群」（Truth Social）上呼籲航管人員現在就回去工作，並表示任何不立即回到工作崗位的人員可能面臨扣留薪資。

川普說，對於愛國的航管人員，未曾因為政府關門而休息，川普建議提供他們每人1萬美元的獎金，但對於那些明知道未來會拿到完整薪資，「沒做事又抱怨，且趁機休息」的航管人員，川普說，他對這些人非常不高興，將在川普心中打上負分。

川普也說，如果這些人想要在不久的將來離職，川普歡迎他們這麼做，指他們不會獲得任何費用或遣散費；川普說，這些人會被真正愛國的人員所取代，而新上任的航管人員將得以操作世界上最先進的設備。

川普指出，拜登政府浪費了數十億美元想要修復老舊的空管設備，指他們根本不知道自己在做什麼。

